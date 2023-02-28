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瑞銀財富管理：亞太貨幣年底前可望升值約7.5%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

亞太貨幣兌美元指數（ADXY）近期承壓，月初以來下跌約3%，抹去了今年初的漲幅。不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室（瑞銀財管CIO）對亞太貨幣在未來6-12個月回升的看法不變，預計年底前現貨匯率平均升值約7.5%。投資人可以關注人民幣、澳元及泰銖，以及印度盧比和印尼盾這兩種高收益貨幣。

美國最近數周公布的經濟數據強勁，引發市場對美國聯準會（Fed）升息的預期變化，終端利率預測值從月初的4.83%，迅速上升至近日的5.4%，下半年預估降息次數由原來預期的兩次減少至一次。

瑞銀財管CIO指出，亞太貨幣去年11月以來曾升值近8%，之後下行應該被視為盤整，而不是新趨勢的開端。月初以來，以韓元的跌幅最大（-6.5%），其次為泰銖、日圓及馬元。這也不足為奇，因為這些貨幣去年11月以來漲幅最大，因而成為獲利了結的主要標的。

中期而言，瑞銀財管CIO持續看好亞太貨幣，原因有三。首先，市場目前預計美國終端利率為5.25~5.5%，與Fed多位官員最近釋出的信號一致。 其次，市場預期美國經濟未來數季將明顯減速，加上通貨膨脹放緩及Fed升息周期在年中結束的預期，都為美元在下半年走軟鋪平道路。

第三，中國大陸經濟強勁復甦，為亞洲經濟增長動力提供支撐。在即將開幕的全國兩會，瑞銀財管CIO預期中央政府將設定今年經濟成長率目標在5%以上，在消費復甦及投資保持韌性的支援下，此目標應該能實現。

美國聯準會 瑞銀

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