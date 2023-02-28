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大陸股市早盤開高 3月A股有望重拾漲勢

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

中國大陸股市指數早盤開高，早間集體紅盤震盪，午盤小幅收漲。法人表示，中國大陸內需復甦，陸股後市有表現空間，近期雖受到地緣政治影響而震盪，但從長期的基本面來看，A股未來有望重拾漲勢。

截至午間收盤，上海A股指數漲0.07%至3417點；深圳A股指數漲至2228點，漲幅0.26%。

根據新浪財經報導顯示，在經歷2月分震盪行情後，A股對海外流動性和地緣風險等負面影響因素的定價已經較為充分，3月分A股行情有望重拾漲勢。報導指出，經濟復甦有望帶動投資者風險偏好持續回升，全國兩會即將召開，市場對於政策不確定性的擔憂有望逐漸減弱，待經濟修復和政策信號明確之後，有望提振市場信心，帶動資金快速入場。

A股 陸股

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