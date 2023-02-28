大陸股市早盤開高 3月A股有望重拾漲勢

基隆市長謝國樑在選前提出免費送「Gogoro或同等級」電動機車，日前更宣布今年下半年就可望交出首批一萬台。業者無不摩拳擦掌欲搶下這張大訂單，由於現行電動機車的售價仍然偏高，客製化4萬元的電動機車成為唯一解方，但接下來還卡在一道難關。 謝國樑推出免費送「電動機車」政策在之前引發不小爭議，更屢屢被外界質疑可行性、財源從何而來等，但謝國樑認為，在中央與地方的補助、編列預算，加上業者推出「特製版」的電動機車，絕對能夠做到。而在基隆率先推動後，可望帶動其他縣市跟進，加速政府運具電動化的腳步。

2023-02-28 08:00