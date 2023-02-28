危老重建條例／時程獎勵遞減 5月降至2%

危老重建條例時程獎勵逐年遞減，今年5月12日前申請重建案為4％，營建署官員提醒5月12日之後將調降至2%，民眾若要維持10%容積獎勵可從規模容積獎勵補足。

營建署官員指出，《都市危險及老舊建築物加速重建條例》2017年5月10日公布施行，依條例規定三年內時程容積獎勵為10％，已於2020年5月11日屆期，不過為持續增加誘因，2021年已完成危老條例修法，將時程容積獎勵延長至2025年5月11日，以8%、6%、4%、2%、1%的方式遞減逐年遞減，至2025年5月11日時程獎勵將完全歸零。

營建署表示，2021年5月12日至去年5月11日時程獎勵為6％，至今年5月12日危老時程獎勵為4％，而今年5月12日後時程獎勵將調降為2％。

另外，官員說明，雖然時程獎勵遞減，但仍可使用容積獎勵補足，危老重建面積大於200平方公尺者，即可擁有規模獎勵基準容積2%的獎勵，每增加100平方公尺，給予基準容積0.5%的獎勵。容積獎勵與時程獎勵兩者加總最高獎勵仍不得超過基準容積的10%。因此，自今年5月12日起危老時程獎勵調降至2％後，民眾申請都更案若要維持10％容積獎勵，重建基地面積需達1,400平方公尺以上。