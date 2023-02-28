危老重建案 再給胡蘿蔔

危老重建案近年大爆發，截至今年1月累計受理案件突破3,300件，申請案全台遍地開花，但卻遇到缺工困境。對此，內政部營建署透露，針對營造業缺工一事，將修正危老及都更容積獎勵辦法，新增採預鑄工法最高給予5%容積獎勵。

依《都市更新建築容積獎勵辦法》加計時程及規模獎勵、綠建築證書、社福或公益設施等獎勵，整體容積獎勵以40%為上限。

預鑄工法是指在工廠先預鑄結構體，減少工地現場澆築混凝土的作業流程，可以大幅降低了人力及施工時間等成本，有效縮短工期。

圖／經濟日報提供

因此，考量重建品質、人力及時間成本的平衡，營建署將檢視修正都市更新及危老重建的容積獎勵辦法，預計將預鑄工法列入容積獎勵項目，將可有效節省重建工程所需的營建勞動力並縮短工期，並能改善既有傳統場鑄工法的缺點，提升重建工程品質與效率。

此外，針對目前營造業者的痛點之一的「缺工」，官員表示，依照勞動部先前函釋，屬於「公益性」工程可申請移工。因此，都市更新、危老重建等住宅工程都可聘雇移工。

營建署指出，目前危老容積獎辦法中，針對綠建築、智慧建築、耐震設計等給予一定獎勵，未來將納入預鑄工法，加計時程及規模獎勵的10%後，同樣以40%為限。而容積獎勵方案，目前研擬以預鑄構件體積占全結構體達75%以上者，可得基準容積5%獎勵；占50%以上、未達75%者，可得4%；占25%以上、未達50%者，可得3%。

官員表示，為了加速公有房地重建，在這個立院會期內政部將優先推動《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修法，明訂公有非公用土地及建築物，除已有具體利用、開發計畫或面積達重建計畫一半者外，應一律參加危老重建，不受相關公有財產管理法令限制，以加速公有房地參與重建的辦理時效，修正條文草案將在近期提送行政院會討論後，送立法院審議。