AIT證實主持晶片聯盟視訊會議 討論加強半導體供應鏈

美國在台協會（AIT）今天證實，在AIT的主持下，美方於2月中旬主辦「美國-東亞半導體供應鏈韌性工作組」視訊會議，來自美國、日本、韓國和台灣與會者皆共同參與。

「韓聯社」日前披露，晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4）的半導體供應鏈韌性工作組正式會議，已在2月16日舉行，韓國首席代表由駐台北韓國代表部人士出席。

AIT今透過發言人聲明證實，在AIT主持下，美方在2月15、16日舉行「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作小組」視訊會議，討論如何加強半導體行業的供應鏈，來自美國、日本、韓國和台灣的與會者和觀察員都參加討論。

外交部日前說明，由美國主導的「美國-東亞半導體供應鏈韌性工作小組」，在去年9月間召開首次預備性視訊會議後，經過多月來的多次協調，在今年2月16日，進行工作小組的首次資深官員視訊會議。與會四方在會中的討論重點，主要聚焦在如何維持半導體供應鏈的韌性，以及探索各方未來可能合作方向。

經濟部官員轉述，台灣在會中提出，半導體是長而複雜的供應鏈，除製造端預警，建議機制要納入材料、設備等不同面向。