勞保基金規模 年減近千億

勞保財務拉緊報。2021年勞保基金規模尚有8,447億元，2022年底只剩下7,534億元，短短一年水位下降913億元，令勞工心慌慌。勞保基金出現巨幅虧損、勞保老年年金持續膨脹及新增加的新冠傷病給付，為勞保水位直直落的主因。

避免勞工對勞保提前破產疑慮持續發酵，政府2023年編列450億元撥補勞保，將於2月撥入。另於《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》也額外挹注，初步規畫300億元，預期最快7月撥入。

蔡政府今年持續撥補勞保750億元，可說是一場及時雨，力求勞保基金水位不致與2021年底相差太多。

造成勞保基金水位大降，主要有三大原因。第一是勞保基金績效出現巨幅虧損。2019至2021三年間，勞保基金操作績效佳，分別獲利898億、644億、730億元；但好景不常，2022年全球股災蔓延，勞保基金出現589億元帳面虧損。

其次是人口結構老化，使得勞保收入減少，老年年金支出卻如滾雪球般擴大。2022年底領取老年年金人數已來到159.8萬人，去年一年新增12.2萬人，給付金額達3,381億元，年年擴大。

第三，勞保早已收支失衡，去年還新增新冠傷病給付，統計國內確診人數近千萬人，推估有460萬勞工符合申請資格，推估勞保因此失血總計約127億元。