缺水、核二廠二號機除役恐致缺電？曾文生給答案：今年調度需謹慎

最近南部缺水，很多地方都亮起黃燈跟橙燈，加上核二廠2號機將在3月除役，民眾不只擔心缺電，並擔心電價調漲。經濟部次長、台電代理董事長曾文生接受媒體訪問時指出，台灣最大的水力機組是在中部，所以南部缺水的狀況，和發電不會有關係。

但曾文生坦言，今年確實是調度需要最謹慎的一年，因到2028年會陸續上線的新機組有1,800萬瓩，可是除役的機組加起來僅1,100萬瓩不到，中間一共淨增加逾700萬瓩，但這段期間的用電成長估算不會超過500萬瓩。可等到2025年新機組增加1,000萬瓩，備轉容量就會大幅上漲。

至於民眾最關心的電價會不會漲，曾文生強調，台灣不論民生或工業用電，在全球大概都是前5名的低，會視台電永續財務的需要向電價審議委員會報告，由委員會定奪。好消息是，今年初開始到現在，燃煤價格已開始回檔、天然氣國際的價格下降，油價也下降，整體來講已趨緩。

曾文生是在接受民視節目訪問時做出以上說明。

被問及南部近來缺水，台南地區水源告急，比如說像曾文水庫，烏山頭水庫，它們的蓄水比率偏低，會不會連帶影響供電？曾文生說，台灣最大的水力機組是在中部，就是日月潭的水力機組，再加上大甲溪的水力機組，這兩個才是最主要的水力發電核心。

被問到今年3、4月，會不會因為核電機組除役，然後造成台灣缺電？他可以很肯定地說，不會。

曾文生指出，一來核電占電力比重已經下降。過去台灣限電，有的是某一部核電機組故障，就造成電力供應不足而限電。因為當時一部核電機組是100萬，整個系統只有1600萬，一部機組就占6%。可是到去年電力負載已經到4000萬，一部核電機組100萬，占比只剩下2.5%。核電占電力比重已經下降，它的影響力，就單一機組對整個系統的百分比，不及過去的二分之一。

其次，台灣的電力系統已經整個不同，再生能源已經逐漸扭轉供電型態。

根據經濟部能源局能源統計月報顯示，2022年全國各能源發電量佔比，燃煤最大宗為42.1%，燃氣次之為38.8%，再生能源的8.3%，至於核能已跌至8.2%，其他類別則是2.6%，距離2030年的電力配比目標「燃氣50%、燃煤20%、綠能27-30%」，顯然還有不小的差距。對此，曾文生強調，再生能源增加速度在後段會變快，主要是得等待相關產業形成，若以2大主力「離岸風電」與「太陽光電」每年平均共可成長2.7%來看，「這個目標（2030年綠能占比27-30%）在我們的掌握下是會達成的」。