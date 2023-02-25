中國大陸解封經濟走強 學者看法兩極

中國經濟復甦面臨強勁逆風！東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興24日於北威論壇指出、包括全球商品需求銳減、低通膨環境消退等，中國內部又面對房地產泡沫危機。國票金控前總經理丁予嘉則認為，美國不會再暴力升息，中國也正擴大國內消費力，樂觀預計中國GDP能成長5%，成為全球經濟的主要動力。

新冷戰三軸心國

陳松興以「解封後的中國經濟復甦能持續多久」為題說，中國經濟目前陷入非常大的改變，包括共產黨的路線紛爭，預計過去經濟改革開放的路線將走入歷史，外交路線也會轉向以一帶一路與戰狼外交為核心。他指出，中國在俄烏戰爭傾向俄羅斯，意味著中、俄等國將形成「新冷戰」的軸心，反對美國為主的北約、印太聯盟。

在新冷戰趨勢逐漸形成的狀況下，地緣政治風險據增，加上疫情、極端氣候的因素，各國也意識到供應鏈的「安全性」比「效率」重要，全球化經濟轉向「地緣經濟」，且因為設廠是長期規劃，意味著供應鏈短時間不會恢復為過去「東方生產、西方消費」的模樣。

房地產成金融未爆彈

陳松興進一步說，上述狀況帶來的挑戰就是「全球低通貨膨脹」的環境將一去不回。他分析說，過去能維持低通膨原因包括「廉價移民導致服務業工資停滯」、「中國的廉價產品」與「俄羅斯廉價天然氣供應歐盟動力」，但這些基礎都已經丕變，加上各國央行為了通膨，而收斂寬鬆貨幣政策，未來廉價資金環境將會消退。

中國經濟的「三駕馬車」（消費、投資、淨出口）都出現警訊，包括一、「淨出口」、中國去年年底淨出口與外人投資都大幅減少，出現警訊；二、「房地產」，中國前百大房地產業者的表現都很差，無力帶動經濟成長；三、「內需消費」，民營企業信心持續下滑，資本支出隨著減少，且消費者去年有減少負債、增加儲蓄的狀況，減少內需消費動能。

「不動產對中國經濟太重要了，如果不動產不好，該國經濟沒辦法動，」陳松興表示，如果中國政府沒有妥善處理房地產泡沫，就會形成金融機構的大量呆帳，也延伸地方財政危機，最後造成金融風暴的危機。

此外，中國同時還面臨四大長期挑戰，包括「人口結構改變」、「中等收入陷阱」、「資本流動管制」與「債務泡沫與金融穩定」。

中國GDP成長5%起跳

丁予嘉則相對樂觀表示，美國不會再暴力式的升息，且中國解封GDP成長至少5%，「全球經濟不會衰退」。他指出，中國兩年疫情消費支出大幅減少，但儲蓄大幅增加，且城市地鐵人流開始回溫，都成為消費力回溫的基礎。

他認為，「恢復與擴大消費力」是中國政府的優先任務，研判中國未來將進一步走向貨幣寬鬆的政策，緩解房地產的壓力，丁予嘉說，中國仍然是2023年全球經濟增長的主力，預計該國GDP今年將成長5%以上。

丁予嘉提醒，雖然經濟衰退風險不高，但還是要慎防通膨反撲，貧富差距擴張的狀況，尤其金融市場錯誤資訊頻傳，導致政府、民眾誤判局勢，要非常謹慎。

【更多精采內容，詳見 】