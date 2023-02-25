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美通膨復熾 強化升息預期

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國今年元月個人消費支出強彈，通膨指標更止降回升，兩者都大幅超出預估。路透
美國今年元月個人消費支出強彈，通膨指標更止降回升，兩者都大幅超出預估。路透

美國今年元月個人消費支出（PCE）強勁回升，一掃之前兩個月的頹勢，通膨指標更止降回升，兩者都大幅超出預估，顯示今年來美國經濟成長動能及通膨壓力同步增強。預料聯準會（Fed）3月21-22日會議及5月會議都將各升息1碼，且6月續升1碼的可能性也進一步升高，但暫時不會將單次升息幅度大到2碼。美股早盤開低走低，道瓊跌逾400點，美元走強，DXY美元指數升抵去年12月初以來高點。

元月個人消費支出比去年12月大增1.8%，月升幅超出預估的1.4%，更比去年12月時的-0.1%強出太多。扣除通膨後的實質支出也比12月激增1.1%，符合預估，遠優於去年12月時-0.3%。產品及服務支出都增加，包括汽車、食品服務及住宿等。個人消費支出強勁，與元月零售銷售激增相互呼應，也預示今年美國經濟成長有個好的開始。

通膨方面，整體PCE平減指數比12月上升0.6%，是去年6月來最大單月升幅，高於預估的0.5%，更遠高於去年12月時的0.2%升幅；更值得警惕的是年升幅達到5.4%，不僅高於預估的5.0%升幅，也高於去年12月時的5.3%升幅，這是年升幅連續下降數月之後首度回升。

最受關注的核心PCE平減指數比12月上升0.6%，高於預估及去年12月時的0.4%升幅（修正後）；比去年同期上升4.7%，高於預估的4.3%，及去年12月時的4.6%升幅（修正後），同樣顯示年升幅止降回升。

另外Fed主席特別重視的「超核心通膨率」，即扣除居住與能源之後的服務業通膨率，元月也上升0.6%，彭博資訊報導，月升幅是2021年來最大。

至於元月個人所得月增0.6%，低於預估的1.0%，但高於12月時的0.3%增幅。

經濟學者指出，元月個人消費支出及通膨數據超強，顯示Fed必須將利率升到比之前預測的水位更高，因此預期3月、5月及6月會議都將繼續升息各1碼；利率交換市場也預期接下來三次的Fed會議都將各升息1碼。

通膨 美國經濟 升息 美元

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