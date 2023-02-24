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SCFI貨櫃運價指數連七跌 業者看已經跌無可跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

上海航交所最新出口貨櫃運價指數（SCFI）出爐，連7周下跌，續跌27.98點至946.68點，周跌2.87%。

國內的貨櫃輪業者指出，運價已經跌無可跌，春節之後大陸、美國的經濟都正在復甦，貨量已經在回升當中，預期運價在3月有望反彈。

本周SCFI指數還未止跌，主力航線部分，美西線每FEU（40呎櫃）1234美元，周跌39美元、跌幅3％；美東線每FEU達2391美元，下跌105美元、跌幅4.2％；歐洲每TEU（20呎櫃）運價882美元，周跌28美元、跌幅3％；地中海線每TEU為1605美元，下跌28美元、跌幅1.7％。

國內的櫃輪業者指出，目前業界都在期盼國際海運界盛會TPM（泛太平洋海事會議）年度大會登場，這是一個市場景氣變化的重要觀察指標，也是船東跟貨主之間對於市場看法的重要攻防戰，目前看起來雖大型零售商大砍價，各船商對於合約價還是有所堅持，無意讓步。

物流業者分析，雖然現全球貨櫃景氣急轉直下，然而，去年第4季開始到今年第1季全球各大知名的貨櫃輪開始減班、減速及增加船舶退出市場的速度，目前市場供給的量不多，運價跌主要是反應年後還未開始大量出貨的淡季效應，

景氣

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