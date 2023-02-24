大陸出口歐美訂單持續下滑 前財長劉憶如：台灣無法幸災樂禍

北威今（24）日舉行論壇，前財政部長、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如提出2023年大陸解封後出口至歐美訂單持續下滑，直接減少對台進口，相對地衝擊台灣出口訂單，「當大陸出口不好時，台灣無法幸災樂禍，因為直接傷害就是我們。」

劉憶如談大陸解封對全球經濟的影響，她指出，去年12月大陸的出口表現，與前年同期相比驟降9.9%，為連續第三個月下降，衰退幅度大於11月的降幅8.7%，也是自2020年疫情開始以來的最大降幅。她認為，目前這趨勢還會持續，短期內不易回到過往水準，出口主要是操之在別人手上，尤其大陸最大出口國是歐洲、美國，當歐美沒錢時會降低購買大陸商品，然而，對台灣最直接影響是出口大陸的訂單下滑。

從大陸的消費、投資、淨出口等三駕馬車觀察，大陸在政策上一再強調「加強內需」，劉憶如認為，對照台灣政策亦該如此，以台灣去年第四季出口衰退8.6%來看，今年第一季出口市場預測也可能是負數，「連續兩季負成長就定義是recession（經濟衰退）、正式進入衰退」。她認為台灣成績差跟太過依賴出口、出口又太依賴大陸有關。

劉憶如提醒，不論是匯率、利率等，消費是最主要，應該讓消費者扮演主軸，否則今年大陸出口受傷，台灣也難逃波及。與會的經濟學家丁予嘉則認為，今年大陸整體經濟表現肯定會很好，台灣連帶將受惠、經濟成長率更不只有2.12%，股債市會穩當往上走，惟一要注意的是「通膨反撲」的風險。

對今年大陸經濟看法，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分享，今年中國經濟會比去年好，這一點沒太大疑慮，其次是，從兩岸關係角度看，今年雖有一些潛在隱憂，但理論上風險仍可管控。

此外，東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興則表示，走過三年疫情，如今迎來大陸解封，大陸即將立刻面臨四大經濟結構挑戰，包含人口結構、中等收入陷阱、資本流動管制、債務泡沫與金融穩定，至於短期內較棘手的問題，則有房地產泡沫、地方財政危機、金融危機等。