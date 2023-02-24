央行阻貶新台幣 去年淨賣匯合計達130億美元

2022年受到美國大舉升息影響，外資大舉出走，央行今首度公布，2022年為穩定匯市，上半年、下半年央行分別淨賣匯82.5億美元、47.5億美元，去年整年共淨賣匯130億美元。

央行總裁楊金龍將於3月1日赴立法院財委會進行業務報告，央行送交立法院的報告於今下午提前出爐。

據央行報告表示，2022年外資賣超台股並大舉匯出，2022年底新台幣對美元較2021年底貶值9.83%，今年以來，由於外資買超台股，到2月22日新台幣對美元升值約0.67%。

央行表示，2022年外資累計賣超台股1.14兆元新台幣（約折合391億美元），併同部分獲配股息匯出，導致國內匯市出現美元超額需求，2022年上半年、下半年，央行分別淨賣匯82.5億美元及47.5億美元，2022年全年合計淨賣匯130億美元。

央行指出，台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，有利廠商報價與營運，也有助國內金融穩定與經濟成長。

此外，央行將於3月23日召開今年第1季理監事會議，央行理事、台經院院長張建一今天表示，原本外界認為央行3月不會有動作，但主計總處最新預測今年全年CPI年增率超過2%，個人意見認為3月央行有升息空間。

央行則在報告中，維持今年CPI年增率可望降至約2%預測，央行指出，2022年CPI年增率為2.95%，是2009年以來最高，主要受進口原油及糧食等原物料成本上揚等供給面因素影響，核心CPI 年增率則為2.61%，也是2009年以來最高。但去年台灣CPI相較於2019年上升4.73%，仍遠低於美國14.49%、英國12.83%、歐元區11.46%、南韓7.87%等主要經濟體。

央行表示，台灣物價漲幅相對溫和，主因台灣積極採供給面措施因應能源及食物價格波動，降低其外溢效果，對於整體物價穩定有很大幫助，加上央行採漸進式的緊縮性貨幣政策，有助抑制國內通膨預期心理。

央行指出，今年1月CPI及核心CPI年增率分別升為3.04%、2.98%，主因是今年農曆春節較去年提前，採購需求及部分服務費循例加價時程提前所致。

今年全球供應鏈瓶頸紓解，國際貨運費率走低，加上預期原油等原物料價格低於去年，預期今年台灣CPI年增率可望降至約2%，國內、外主要機構預測值介於1.40%至2.6%，平均值1.94%。