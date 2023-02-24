財政部發布2022貿易概況 對美出超296億美元連三年創高

財政部今（24）日發布「2022年我國出進口貿易概況」，在貿易餘額部分，出、進口互抵後，2022年出超514億美元，較2021年減少130億美元，出超來源以大陸與香港1,004億美元居首，惟因我對其外銷轉弱，年減43億美元；對美國出超296億美元、對東協出超267億美元，各排名第二、第三，皆年增30餘億美元，且對美出超規模連續三年改寫紀錄。

財政部指出，入超地區方面，受國際能源價格上漲推升我自中東、澳洲進口，2022年入超金額達294億、171億美元，分別為近八年、歷年最高水準，各較2021年增加97億、70億美元，對南韓、歐洲入超亦小增至121億、99億美元；日本因出口增加且進口減少，致入超規模下降為210億美元，年減59億美元。

若按主要貨品觀察，電子零組件為我國最大出超貨品，隨國內半導體產業競爭優勢凸顯，近年出超金額持續擴增，2022年達1,017億美元，首度跨越千億美元關卡，較2021年大幅增加210億美元，資通與視聽產品出超366 億美元居次；產品向來為主要入超貨品，隨化石燃料進口劇增，入超金額645億美元，年增193億美元，機械因廠商持續購置半導體設備，入超增加39億美元至205億美元。

財政部表示，隨俄烏戰爭僵持、大陸實施清零防疫措施、通膨引發生活成本攀升，以及多數國家央行升息，逐漸抑制消費與企業支出，全球疫後經濟復甦動能在去年下半年趨於消退，世界貿易成長速度也大幅走緩。我國外貿與國際經濟情勢高度連動，2022年下半年出口表現明顯降溫，不過，受惠於新興科技應用與數位轉型商機蓬勃發展，國內半導體廠商積極擴充產能，以及原物料行情支撐，上半年出、進口大幅擴增，全年規模值仍同登新高。出口成長7.4%、進口亦增12.1%。