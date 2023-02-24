【重磅快評】財務窟窿在核四 台電真是債多不愁？

台電累積的財務赤字超過2600億元，還在迅速增加；這個大窟窿昨天稍有改善，行政院院會昨天通過疫後特別預算3800億元，其中500億元指定挹注台電，再加上增資等財務手段，暫時緩和下月調漲電費壓力。不過，台電真要改善財務窟窿，關鍵在於核四怎麼處理？

燃料棒送回美國後，原能會已認定核四不再是核能電廠，台電、經濟部開始想方設法把核四處理掉。先是想改為多個小型模組化核反應爐，這構想很快被認為不可行，因為還是核能，而且核四這世界裝置容量最大的法國設計機組全在運轉，沒有拆廠紀錄，要怎樣拆？騰出空間裝新機組？

改換念頭，原址改為綜合綠能發電，將風力、太陽能、潮差發電集中在核四舊址，但問題還是困難重重，許多綠電技術還不成熟，而且綠電的環境限制頗多，不是有空間就能裝設。另個問題是綠電所需的硬體建置與核四的硬體差太遠，就算機組順利移出，圍阻體的大殼子也不是小小綠電能配置進去、發動運轉的。

綠能的可行性不高，經濟部新的創意是發展為「綜合電力園區」，想得到的發電方式都在園區設置，但應不是實體機組，而是示範機組；除了發電機組，另還「展示」儲能、輸配電等設施…，經濟部的構想不談核四舊址效益，似乎有點轉型為電能博覽會，甚或只是運轉中電廠的遊客中心的規格。但讓人好奇的是，建電力園區不要多少錢，何必清空核四廠？

經濟部此構想前置作業已推進到與當地居民溝通，居民不反對新構想，但希望先處理當年徵收的核四廠址，先要回土地再說；沒錯，原能會解除核四舊址的核能電廠列管，但核四舊址仍受內政部土地法的約束，該法明確規定：土地徵收後未依原徵收目的使用，原地主可以收回。

眼前的例子是二十多年前闢建大安森林公園時，將七號公園基地上的眷舍、機構全數遷到南港公園蓋了南港國宅，之後原地主提訴訟要求返還，理由是徵收時說是蓋公園，不能移去蓋國宅；北市府敗訴賠了不少錢。核四舊址拆廠還地這一關，台電面臨的返還求償必定是龐大數字。