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企業個資外洩頻傳 賴士葆提案加重罰鍰上限五倍
企業個資外洩案件頻傳，國民黨立委賴士葆表示，近日他已提案修法，針對企業無法保護客戶資料而讓駭客輕易取得要負擔更重的罰則，擬將罰鍰由現行20萬提高五倍至100萬元。
賴士葆指出，個資被駭客盜取轉售牟利，公家機關也不得倖免，更遑論私人企業，從iRent、格上租車、華航等，到最近的微風90萬客戶資料遭駭。幾天就爆發駭客入侵公私機關的消息，資安外洩問題常態化其實就是國安問題，「顯然被譽為天才駭客的唐鳳變成天才IT大臣後，技術略遜駭客一籌，無力圍堵駭客入侵。」
賴士葆表示，政府一直在注意防範，才會花2百多億成立數位發展部，微風資料外洩被駭客勒索立刻向數位部報備，數位部回覆駭客IP位址在境外無法追查，既無法防範於未然，也不能亡羊補牢，只能提前幫客戶健檢。
賴士葆表示，行政院責成3名政務委員的資安平台討論獨立審議監督機制，針對目前罰則太輕的問題，他已經提案修法，針對企業無法保護客戶資料而讓駭客輕易取得要負擔更重的罰則，但這些只能治標不能治本。
賴士葆也說，周邊資訊專家告訴他，全台灣無法計數的個資都被攻破在駭客手上，想要拿到個資是垂手可得輕而易舉的事情，相關的主管機關真的要更加積極處理，不要讓所有企業和個人都變成駭客的待宰羔羊。
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