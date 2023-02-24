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經濟部赴美引外資 科林研發、益華電腦加碼投資30億元

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部拜會全球半導體最大蝕刻製程設備供應商Lam Research美國總公司，就臺美半導體產研合作及擴大在臺研發投資等議題進行討論。經濟部技術處提供
經濟部拜會全球半導體最大蝕刻製程設備供應商Lam Research美國總公司，就臺美半導體產研合作及擴大在臺研發投資等議題進行討論。經濟部技術處提供

經濟部於美西時間2月23日在加州聖荷西舉辦「經濟部技術處赴美成果暨新創簽約」記者會，宣布國際科技大廠「科林研發」（Lam Research）及「益華電腦」（Cadence）將擴大在台研發投資預估達新台幣30億元。

另外，經濟部技術處此次選派至矽谷進行海外訓練的法人新創，共有五家將與國際大廠展開合作，如「醫起付」與美商Agile Point／舊金山灣區台灣商會、「創淨科技」與美商Best Home Health Care合作備忘錄（MOU）。

科林研發為全球半導體製程最大蝕刻製程設備供應商，長期在台灣建立半導體設備零組件供應鏈，為了持續深化雙邊合作關係，將在台灣成立研發中心及增加研發投資，以強化對客戶先進製程技術服務及深化設備在台供應鏈規模，加速實現2奈米製程量產。

益華電腦則是電子設計自動化（EDA）軟體全球市占第二，在台灣深耕近40年，扮演台灣半導體產業技術前進的重要角色之一，在半導體產業持續成長契機下，今年將與工研院合作成立共同實驗室並投入小晶片（Chiplet）設計工具研發，接軌美方研究計畫、介接國際組織，嘉惠台灣業者。

經濟部技術處處長邱求慧表示，台灣半導體在全球供應鏈扮演關鍵角色，本次透過與兩家重點級外商洽談更進一步的研發合作，除可借重國際大廠在美國學研單位合作資源外，亦可協助台灣產業及研究單位接軌美方研究計畫或參與新興系統開發。

而技術處去年底選派13個法人新創團隊赴美國史丹佛大學及柏克萊大學SkyDeck加速器進行為期三個月的密集培訓，其中已有五家團隊傳回好消息。

「醫起付」楊承益創辦人與美商Agile Point執行長Jesse Shiah及舊金山灣區台商會長張家豪簽署MOU，其開發之創新的保險理賠金試算系統有望幫助國人在美就醫時，可快速連結台灣保險機制，利用AI演算預估出理賠金範圍，進一步衡量自身保險理賠需求和選擇最適合的醫療方式，減少海外高額就醫費用之風險；「創淨科技」陳建宏創辦人則與美商Best Home Health Care Inc簽定合作銷售協議，將瞄準疫後消毒家電商機，擴大國際銷售據點。

另外，研發肌肉活動訊號感測技術的「酷手科技」將與全球晶片大廠高通的獨立軟體供應商（ISV）進行合作夥伴測試；研發外骨骼機器人技術的「福寶科技」將與美國聖地牙哥連鎖復健診所Reneu Health簽署MOU；研發淨零碳排AI應用解決方案的「集思智能」也將與全球第七大石油商Eni展開概念性驗證（POC）合作。

半導體 經濟部 舊金山

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