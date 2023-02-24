藍委提明年勞保撥補提高至千億 陳揆：朝這方向努力

有關勞保年金改革議題，行政院長陳建仁今（24）日指出，照顧千萬勞工的基本權益是政府的責任也是最關心的議題，明年再編列預算時也會來研議是否會把撥補金額再度提高。

陳建仁今天再度前往立法院進行施政報告，會中國民黨立委曾銘宗提到，先前陳建仁是軍公教勞年金改革的召集人，軍公教年金改革已經結束，剩下的勞保年金改革是否會在任內提出？

陳建銘表示，軍公教年金改革已經順利完成，這也要感謝朝野黨團的幫忙協助，至於勞保年金改革方面主要是勞方與資方還有不同意見需要進行整合，所以尚在搜集意見當中，而勞保年金改革已經有三個方向，首先就是匯率的調整，目前已經是每二年調整1%，再來就是勞保基金的報酬率是否能提高，最後是勞保基金的永續性，這點政府已經連續四年編列預算進行撥補，撥補的總額達到1,470億元。

曾銘宗追問，目前勞保年金潛藏負債突破11兆，政府雖有進行撥補，去年300億元，今年的公務預算加上特別預算共計750億元，看來是杯水車薪，希望陳建仁在接下來的任期內能否提出勞保修正條例，或是真的要靠撥補的話是否能夠再編列113年度中央預算時撥補勞保1,000至1,500億元。

陳建仁說，撥補的金額還需要進行精算及研議，勞保基金的永續也是政府最關心的部分，需要撥補時就一定會編列相關預算進行撥補，1,000多萬勞工的基本權益是我們最關心的，政府會負起最終的支付責任這是確定的，政府也希望勞保基金的水平可以維持在8,000億元。

曾銘宗再追問，是否真的能夠把撥補金額提高至1,000至1,500億元，大方向沒問題是嗎？陳建仁說，我們會審視財務狀況後精算，也會朝這個方向努力。