陳建仁再度前往立院進行施政報告 盼能順利進行
行政院長陳建仁今（24）日再度前往立法院進行施政報告及備詢，陳建仁表示，到立院進行施政報告，是憲法規定的責任，希望今天我的施政方針報告能夠順利地進行，而且也希望能夠好好地接受備詢。
陳建仁上周前往立法院進行施政報告時，遭到國民黨杯葛，今天再度前往立法院進行施政報告，陳建仁說，到立法院來做施政報告以及備詢，是憲法規定的責任，我希望今天我的施政方針報告能夠順利地進行，而且也希望能夠好好地接受備詢。
陳建仁說，更重要的，我們也感謝立法院通過了疫後特別條例，昨天行政院也通過了疫後特別預算，我們希望這個預算能夠在立法院得到朝野一致地支持，讓我們順利地通過這個預算案，讓溫暖能夠及時，也讓照顧能夠普遍。
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