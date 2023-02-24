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疫後特別預算挨批 陳建仁一句話回應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院昨日公布疫後特別預算後，遭到外界質疑並未對症下藥，對此，行政院長陳建仁今（24）日指出，好的政策能夠被朝野一致支持是一件好事，此次在這個公共運輸的使用方案上，按照各個地區的特色設計了不同的方案，希望能夠照顧台灣每一個國民。

陳建仁今天再度前往立法院進行施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時被問及，昨天公布的疫後特別預算，被批評包山包海，卻沒有對症下藥，院長怎麼看？其中1,200元月票是民進黨提出、實踐，國民黨當初謾罵，現在卻稱是該黨北北基桃首長兌現，院長是否會覺得被藍營收割？

陳建仁說，我想好的政策能夠被朝野一致支持是一件好事，在這個公共運輸的使用方案上，按照各個地區的特色設計了不同的方案，希望能夠照顧台灣每一個國民。

陳建仁說，政院提出來這樣的一個方案，能夠得到立委、還有地方首長，不分朝野一致地支持，讓我們感到很高興，也希望這樣的一個方案，能夠在立法院儘早通過審查，讓全民都能夠享受到這樣一個很好的照顧，謝謝。

陳建仁 國民黨

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