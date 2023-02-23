人事案延燒 國票金深夜公告 國票創投撤換董座陳冠如

國票金（2889）人事案風波持續延燒。日前市場傳出國票金將在今（23）日召開董事會，撤換子公司法人代表，國票創投董事長陳冠如恐將遭撤換。國票金今日深夜代子公司國票創投公告法人董事指派代表人，改由eMERG Group 創辦人及集團主席吳毅明接掌，原董事因身兼董事長身分，因此其董事長資格隨之解任，代表陳冠如確定下台。

國票金控指出，國票創投新任董事長將於董事會選任後，另行公告。

對於人事案風波，國票金控對此曾回應純屬杜撰，當日並無召開所謂7人「董事會前會」會議，公司也沒有所謂7人「董事會前會」組織，參酌歷年內部稽核報告、董事會檢討意見等等，的確認為應強化創投子公司財務紀律以及風險管理，及調整營運策略與方針。

此人事案，讓市場緊盯國票金控即將捲土而來的董監改選，大股東旺旺集團如果這次拿下3分之2席次，將有利未來併購案等特別決議事情通過，可望握有主導權。

國票金控前一次董監改選結果，旺旺集團人旺公司拿下五席普董，第一銀、合庫銀、華康國際各得1席，加上陳冠舟9席，獨立董事4席由吳青松（台大教授）、前台新金控總經理饒世湛、前美國紐約美隆銀行總經理陳淑娟、前證期局副局長陳惟龍等4人出任，加上2席獨董，等同旺旺集團一共拿下7席過半席次。

陳冠如為耐斯集團第二代，引發市場聯想，與過去耐斯集團緊盯國票金控與安泰銀併購案涉及關係人交易疑雲有關，國票金併購安泰銀一案最後破局，才引發大股東之間內部戰火。

這同時也使大股東之間內部戰火疑雲登上檯面。據了解，今日已經有獨立董事擬向主管機關具名舉發國票金控違反公司治理原則，認為陳冠如在國票金邀集獨立董事、法代董事以及經理人之下被密謀撤換。