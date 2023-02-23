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緯穎資本支出倍增 新開發案子中五成是AI伺服器

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

緯穎（6669）2023年資本支出達50億元創新高，新開發的雲端伺服器高達五成都是人工智慧（AI）伺服器，持續看好今年景氣，挑戰新高，下半年營運優於上半年。

緯穎今（23）日舉行法說會，針對今年展望，財務長陳昌偉表示，根據市調機構預估，今年雲端伺服器應該有個位數增長，持續看好今年景氣，只是現在上下半年的差距愈拉愈大，2022年上下半年營收比是43:57。 2021年是47:53，所以，上下半年差距愈來愈大，這跟客戶的資料中心建置有關，也跟客戶的景氣有關，由於雲端產業還在成長，緯穎是專心在雲端，預期下半年營運將大於上半年。

資本支出方面，他說，2021年是5億元，2022年15億元，是最高紀錄，展望2023年，仍然大幅成長到50億元。這三年來資本支出，主要都是用在研發設備，製造設備與廠房的投資，並從外包轉成自製，反應了我們對於未來的看法，長期產能準備，需要花比較長的時間，由於對2023展望仍樂觀，持續擴產，因應未來的成長。

馬來西亞新廠房方面，他說，之前公布增資馬來西亞子公司5,000萬美元，這是投資工廠，馬來西亞未來是亞太地區出貨據點，包括主機板製造與後段伺服器組裝，目前進度，要蓋兩棟廠房，其中，組裝廠今年6月投產。另外一棟主機板（PCBA）製造廠，明年下半年才會完工。

至於AI伺服器的看法？他說，2022年AI伺服器不論是從出貨量或是營收綜合來看，是在20%以下，目前新開案的伺服器，有五成以上都是AI相關伺服器。至於AI伺服器的單價較高，是否會造成毛利率下滑？他說，緯穎會盡量維持。

對於美系資料中心投資保守，為何緯穎還是樂觀？他說，2022年是高基期，但是很多市調機構預估，2023年都是個位數成長，資料中心巨擘展望也是持平，雖然市場很多雜音，但緯穎對景氣看法，沒有大的變化。

他強調，總體經濟氣氛不好，加上通膨，經濟狀況停滯，企業採買伺服器數量降低，這影響的是私有雲，企業不買伺服器，生活還是要過，要靠網路雲端進行商業生活，企業從自己購買（私有雲），變成月租（公有雲），緯穎就是屬於公有雲的產業。

伺服器 馬來西亞 雲端

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