雲品盛治仁喊「加薪也招不滿人力」 勞動部回應了

雲朗觀光集團總經理盛治仁受訪表示，飯店業缺工3成，加薪也招不滿人力，更指文華東方飯店房務員加薪到3.7萬元，還是招不夠人。對此，勞動部勞動力發展署今（23）日表示，將運用安穩僱用計畫、訓用合一計畫、職務再設計及跨域就業津貼等措施促進勞僱雙方媒合。

勞動部勞動力發展署自2022年10月至2023年1月間，與交通部觀光局合作辦理第二階段旅宿業專案媒合服務，觀光局計彙蒐106家業者、2,579個職缺，其中符合專案媒合薪資標準者有1,063個職缺(占41.21%)，發展署計推介3,062人(推介比率288%)，協助業者僱用292人；另有尚待媒合的職缺部分，已依業者需求納入今年1月的第三階段專案繼續服務，盼業者儘速向觀光局提報職缺。

發展署表示，依據行政院主計總處2022年人力運用調查結果，「待遇不符合求職者期待」仍是就業市場供需無法媒合的主要原因。此外，依據勞動部最新一期薪資調查，住宿業清潔人員(房務員)經常性薪資約2萬5,436元，也低於整體服務業清潔人員平均經常性薪資(2萬7,135元)，顯見房務員薪資待遇仍有很大的改善空間。

發展署建議，業者如果求才條件有特殊要求，職缺的薪資報酬更應適度調高。此外，業者應具體說明徵才需求條件以及回覆未錄用應徵者的原因，才能提升專案媒合服務成效。

針對雲品飯店反映人力招不滿的問題，發展署表示，經了解，雲朗觀光集團2022年透過交通部觀光局提報參加專案媒合，提供職缺計35個。其中包含房務員五個(月薪起薪27,000元，學歷須高中以上畢業)，經推介264人，皆未獲錄取。今年截至目前，未再向交通部觀光局提報參加專案媒合，自行於台灣就業通網站刊登32個職缺，包含房務員七個及夜間房務員一個，目前持續推介媒合作業中。

另位處日月潭地區的雲品溫泉酒店於今年2月向觀光局提報參加專案媒合共3個職缺，包含房務員/組長二名，無特殊求才條件，已推介房務員五人。由於該酒店交通不便，影響求職者就業意願，發展署將持續推介並運用安穩僱用計畫、訓用合一計畫、職務再設計及跨域就業津貼等措施促進民眾就業。