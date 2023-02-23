元月遇過年、需求冷 工業、製造業生產指數「連五黑」

2023年元月遇上史上最長過年、全球經濟疲弱，工業、製造業再度吃黑！經濟部統計處今（23）日公布2023年1月工業生產指數及製造生產指數，兩者數分別為109.02及110.34，年減20.5%、21.3%，雙雙陷入「連五黑」。

統計處預估，2月製造業生產指數為105.87至109.87，年減11.2%至7.8%，預期將連續六個月負成長，但跌幅將較1月收斂。

若排除春節因素將1、2月綜合評估，製造業1、2月綜合年增率落在年減16.7%至年減15.1%，仍呈現雙位數高速下滑階段，顯示在全球經濟趨緩情況系難有起色。

對於1月表現較統計處上次預估更差，經濟部統計處副處長黃偉傑說明，台灣製造業1月對外面臨全球經濟動能疲弱、廠商持續進行庫存調整；對內則有長達十天春節假期，壓縮到工作天數，影響到製造產能。

然而，工業、製造業指數較預估更低，主因是電子零組件業中的積體電路業面臨庫存壓力，呈現年減12.8%，結束「連38紅」。他補充，積體電路業較其他產業慢進入去化庫存，何時結束庫存調整須綜合評估庫存何時落底，以及國際需求是否回升；即使庫存落底，但國外需求仍低迷，仍舊無法挹注國內製造業表現。

而在其他科技產業方面，電子零組件業中的液晶面板及其組件業生產指數為61.82，為14年以來新低，年減55.9%。電腦電子產品及光學製品業年減12.2%，主因受終端產品需求下滑影響而減產，但伺服器、網通設備接單續溫以及廠商擴增國內產能持續撐住產量。

傳統產業方面，化學原材料業、基本金屬業分別年減26.7%及21.7%；機械設備業年減30.5%，主因廠商對未來經濟展望不佳而降低設備投資意願；汽車及其零件業亦年減23.7%，主因農曆春節工作量能減少。

據統計處調查，按產值計算之動向指數為49.8，顯示廠商預期2月生產指數將較1月減少。