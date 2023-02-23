快訊

才獲優良軍醫！骨科權威家中搜出2300萬 涉貪火速遭調職

北北基桃通勤月票1200元吃到飽拍板 前20大受惠站點出爐

穩了！台股今年以來漲9％ 金管會取消有條件式禁空令

元月遇過年、需求冷 工業、製造業生產指數「連五黑」

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部統計處今（23）日公布2023年1月工業生產指數及製造生產指數，兩者數分別為109.02及110.34，年減20.5%、21.3%，雙雙陷入「連五黑」。經濟部統計處／提供
經濟部統計處今（23）日公布2023年1月工業生產指數及製造生產指數，兩者數分別為109.02及110.34，年減20.5%、21.3%，雙雙陷入「連五黑」。經濟部統計處／提供

2023年元月遇上史上最長過年、全球經濟疲弱，工業、製造業再度吃黑！經濟部統計處今（23）日公布2023年1月工業生產指數及製造生產指數，兩者數分別為109.02及110.34，年減20.5%、21.3%，雙雙陷入「連五黑」。

統計處預估，2月製造業生產指數為105.87至109.87，年減11.2%至7.8%，預期將連續六個月負成長，但跌幅將較1月收斂。

若排除春節因素將1、2月綜合評估，製造業1、2月綜合年增率落在年減16.7%至年減15.1%，仍呈現雙位數高速下滑階段，顯示在全球經濟趨緩情況系難有起色。

對於1月表現較統計處上次預估更差，經濟部統計處副處長黃偉傑說明，台灣製造業1月對外面臨全球經濟動能疲弱、廠商持續進行庫存調整；對內則有長達十天春節假期，壓縮到工作天數，影響到製造產能。

然而，工業、製造業指數較預估更低，主因是電子零組件業中的積體電路業面臨庫存壓力，呈現年減12.8%，結束「連38紅」。他補充，積體電路業較其他產業慢進入去化庫存，何時結束庫存調整須綜合評估庫存何時落底，以及國際需求是否回升；即使庫存落底，但國外需求仍低迷，仍舊無法挹注國內製造業表現。

而在其他科技產業方面，電子零組件業中的液晶面板及其組件業生產指數為61.82，為14年以來新低，年減55.9%。電腦電子產品及光學製品業年減12.2%，主因受終端產品需求下滑影響而減產，但伺服器、網通設備接單續溫以及廠商擴增國內產能持續撐住產量。

傳統產業方面，化學原材料業、基本金屬業分別年減26.7%及21.7%；機械設備業年減30.5%，主因廠商對未來經濟展望不佳而降低設備投資意願；汽車及其零件業亦年減23.7%，主因農曆春節工作量能減少。

據統計處調查，按產值計算之動向指數為49.8，顯示廠商預期2月生產指數將較1月減少。

製造業 工業生產指數 春節

延伸閱讀

景氣放緩陰霾 1月工業生產指數年減20.5%連5黑

《東歐智財系列》拉脫維亞智財權概觀及申請近況

穩住工業重要支點 陸工信部：加強新能源車政策供給

經濟部：一月外銷訂單連五黑 大陸解封「資通信一支獨紅」

相關新聞

景氣放緩陰霾 1月工業生產指數年減20.5%連5黑

全球通膨升息陰霾籠罩，終端需求持續下滑，經濟部統計處今天公布1月工業生產指數109.02，年減20.5%，減幅較去年12...

財部公布6千元領現細節！4類族群、5大管道可領取

立法院21日三讀通過攸關全民普發6000元現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，行政院今日（23）...

發放現金6,000元 財政部公布五管道

行政院會今（23）日通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中普發現金6,000元部分編列...

特別預算能刺激經濟成長率 龔明鑫估額外增0.45%

國發會主委龔明鑫今（23）日指出，之後疫後特別預算若是順利推動後，在最好的情況下，預估可讓經濟成長率額外增加0.45個百...

影／已挹注勞保1470億 許銘春允會持續撥補「要勞工放心」

行政院今天通過3800億元疫後特別預算案，其中300億元用於撥補勞保基金，外界關注勞保年改相關規畫。行政院長陳建仁今天表...

蔡總統：持續投入資源 讓台灣生技醫療產業提升競爭力

蔡總統今（23）日上午接見「111年度傑出生技產業獎」獲獎單位時表示，政府會持續投入資源及調整修正相關法令，讓生技醫療產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦