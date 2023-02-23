《2025銀行業企業金融暨未來展望》聚焦七大關鍵

PwC於2023年2月23日發布《2025銀行業企業金融暨未來展望》（Wholesale Banking 2025 and Beyond），探討銀行業企業金融業務（以下簡稱「企金」）如何加速及擴展轉型進程。透過歸納產業趨勢，將市場洞察轉換為成長機會，並提出七個關鍵思考點，以期協助企金業者因應未來挑戰。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長暨銀行及資本市場負責人郭柏如表示，隨著利率、通膨危機和地緣政治風險升溫，市場再次進入動盪期，企金業務正面臨來自各方面的嚴峻挑戰，包括獲利與業務成長、技術開發與合作夥伴建立等。然而對企金業者而言，更核心的挑戰是如何在日益複雜的日常營運與長時間的集團層級轉型中取得平衡。

近期一項針對678名美國高階主管的調查（PwC Pulse Survey：Executive views on business in 2022）顯示，69%的金融業高階主管認為數位化轉型對其企業的成長能力至關重要。此外，63%的受訪者預期科技和數據相關的法規變動將對他們的業務產生影響。

為因應衝擊，企金的轉型進程刻不容緩。PwC歸納出企金業者在推動轉型時必須關注的四個主要趨勢，以便在不斷變化的市場環境和科技變革之間應對新舊挑戰。

驅動企金轉型的四個主要趨勢

1. 不斷變化的市場結構

一直以來，營運與變革之間總是存在著拉鋸戰，且日漸激烈。地緣政治的動盪和幾十年來未見的高通膨環境再再帶給管理階層壓力，使得需要長時間進行的轉型計畫被迫擱置。然而若要在數位資產市場上占有一席之地，或是在金融科技公司的激烈競爭下保住獲利，將需要投資新的技能，以創造優勢和具永續性的成果。

此外，隨著全球監理機關改革的腳步加速，特別是在數位資產和ESG方面，預期未來將會有更多針對加密貨幣、穩定幣、ESG資訊揭露等的新規範，導致法遵成本上升。而法遵系統的自動化和數位化將有助降低成本並提高效率，突顯出業者必須時刻跟上或保持科技領先的重要性。

2.對ESG的重視

根據PwC的研究（Asset and wealth management revolution 2022: Exponential expectations for ESG）指出，每十位就有八位的美國投資人計劃在未來兩年內增加對ESG商品的投資，顯示永續投資越來越受到重視。儘管市場充滿機會，但業者仍須留意法規的變動和影響。資訊透明化和優異的風險管理能力可強化業者的競爭優勢，也能讓他們在協助客戶履行氣候義務方面發揮更大的作用。

為此，企金業者需盤點及配置資源，其中包括分析與ESG相關的收入、風險管理，以及資訊揭露能力等。而這三個條件都有一個關鍵的共通性：數據的收集與應用。為找到ESG和轉型的交集，業者需採取更具策略性及全面性的方法來收集、整理和開發必要的數據。

3.去中心化金融的的發展

去中心化金融（DeFi）是一種建立於區塊鏈上，透過點對點（P2P）的去中心化網路平臺，跳脫過往銀行作為傳統金融體系中介角色，挑戰金融體系的運作。儘管DeFi尚未站穩作為現有金融體系的競爭者，但也逐漸對企金產生威脅。因此企金必須將該弱點扭轉成強項，其中包括透過其法律地位來鞏固消費者信任和管理風險，以減少來自新興科技的衝擊。

企金業者需要建立新的合作夥伴關係，在金融生態圈中發揮綜效，包括將如今已被視為「產品」的API（應用程式介面）納入策略規劃的重點之一，開發合適的營運模式來支援。

4.適用於未來的數位資產新業務

數位資產的高波動性、缺乏明確的監管框架，以及不斷演變的性質，往往讓不少風險容忍度較為保守的企業對這個市場望而卻步。儘管對大部分的企業來說，保守觀望是一個謹慎的選擇，但恐將故步自封。

隨著美國政府和全球其他監理機關的監管框架逐漸清晰，下一輪進入市場的參與者預期將包括傳統金融機構。藉由他們在風險管理和法規上的專業知識，預期這些新進者將提供越來越多元的產品和服務。

突破挑戰與推動成長的七個關鍵思考點

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺指出，企金業者若要突破目前的挑戰並推動企業成長，必須思考七個關鍵點：

1.根據市場變化持續評估轉型進程

瞭解產業變化及潛在威脅，隨時為轉變做好準備，進一步將「改變」深化為集團的核心競爭力，打造敏捷企業。

2.儲備營運與變革的能量

從大格局變化的高度思考，擬定策略和分配預算。面對動盪的時代，更要專注於所定下的方向，為企業本身和客戶提供永續與淨零的解決方案，同時也為數位資產和Web3的浪潮做好準備。

3.強化數據與分析能力

透過多專業的方式（Multidisciplinary Approach），開發全面性的即時資料分析，以滿足前臺需求並落實風險管理。

4.授權中高階主管推動變革

培養管理階層跨組織的敏捷力、深入探討問題的態度，並授權簡化營運模式，以強化組織的敏捷性，建立將營運管理與變革管理視為一體的思維。

5.持續提升團隊技能，使新技術的導入過程更為流暢

投資員工，讓員工走在趨勢的前端、參與及瞭解整個變革的過程，並在各個轉型階段維持透明化溝通，讓員工瞭解這些變化可能對他們的角色和職能所帶來影響。

6.在鎖定的市場中做出一致的決定

評估企業的營運能力，以辨識需要建置、購入、租用和掌控的資源。從中思考變革將如何提升企業組織的定位，並制定成功的標準和指標加以監控，以取得成功。

7.跨組織與各利害關係人充分溝通

為鼓勵部門與集團層級的利害關係人參與轉型，明確闡述轉型的必要性將是不可或缺的一環。傑出的領導人將有助發展企業的適應及敏捷決策能力，協助企業茁壯成長和自當前多變且充滿挑戰的環境中脫穎而出。

吳偉臺提醒，隨著客戶及社會的期待不斷提升，企金業者在帶領企業轉型時，需留意避免落入「穀倉（Silo）」中進行轉型，防止企業因內部過度分工而造成溝通缺乏，導致已數位化的業務流程卻發生相互脫節的現象。業者應該從整體業務的角度來規劃轉型進程，搭配更為敏捷的技術基礎結構（Technology Stack），以簡化及優化提供客戶服務的流程。