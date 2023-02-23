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財部公布6千元領現細節！ 4類族群、5大管道可領取

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發放現金6,000元 財政部公布五管道

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
行政院會今（23）日通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。本報資料照片
行政院會今（23）日通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。本報資料照片

行政院會今（23）日通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中普發現金6,000元部分編列1,417億元，財政部次長阮清華今日說明發放細節，共分為五管道，包括特定族群直接入帳、特定偏鄉造冊發放、登記入帳、ATM領現、郵局領現。

其中直接入帳是針對領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，政府已有帳戶資料，可直接入帳；另外針對特定偏鄉，例如像屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等，是由當地派出所或分駐所造冊後發放。

財政部表示，為因應美中貿易戰、俄烏戰爭等國際政經變局，導致通膨壓力不斷上升與全球經濟衰退風險，恐對社會民生需求帶來衝擊，依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」第3條第10項規定，辦理全民普發現金，期減輕人民負擔，讓民眾共享經濟成果。

今日行政院通過中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案，其中普發現金部分編列1,417億元。

財政部指出，在指定時間符合發放資格者，每人均得領取6,000元，此次普發現金發放資格包括我國國民（含國內出生並領有出生證明之新生兒）、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍之眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶，取得居留許可者、持永久居留證者之外國人等，規劃發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等五種方式，方便民眾領取。

財政部進一步說明，普發現金具體發放時程，待特別預算案完成法定程序後，由行政院指定發放日。在行政院尚未公布發放前，外界利用普發現金訊息之詐騙手法，請民眾務必留意，避免受騙上當，若有疑義請撥打165反詐騙電話。

財政部次長阮清華今日召開記者會，說明6000元發放細節，共分為五管道，包括特定族群直接入帳、特定偏鄉造冊發放、登記入帳、ATM領現、郵局領現。記者翁至威／攝影
財政部次長阮清華今日召開記者會，說明6000元發放細節，共分為五管道，包括特定族群直接入帳、特定偏鄉造冊發放、登記入帳、ATM領現、郵局領現。記者翁至威／攝影

共享經濟 財政部 勞保年金

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