已挹注勞保1470億 許銘春允會持續撥補「要勞工放心」

行政院今天通過3800億元疫後特別預算案，其中300億元用於撥補勞保基金，外界關注勞保年改相關規畫。行政院長陳建仁今天表示，勞保到今年為止政府已撥補共1470億元，希望能維持在8000億元現金水平，勞保制度需要再更深入嚴謹研議，讓「世世代代領得到，長長久久領到老」。

陳建仁今天在行政院會後與副院長鄭文燦出席記者會說明特別預算案。

針對勞保改革方案的規畫，曾任年金改革委員會召集人的陳建仁表示，勞保因其體質，需要資方、勞方、政府一起討論，勞保改革當時研議時是有幾個方向，包括增加保費、延長計算時間，討論過程中因勞資方還有很多意見，目前正在蒐集中。

陳建仁指出，勞保改革有個很重要的觀念就是「政府挹注」，勞保成立後政府都沒有撥補，一直到年改開始才有撥補情形。政府希望一年撥補200億元，這幾年來加上特別預算和今年編列預算，到今年為止會撥補1470億元。

陳建仁說，未來撥補是必要的工作，如何讓勞保基金投報率能增加，也是政府可以加強的。勞保制度確實需要再更深入嚴謹做各方研議，政府一直希望勞保現金水平能維持在8000億元，讓大家都領得到，透過新制、不斷撥補，使勞保更加健全。

勞動部長許銘春表示，在外國的年改經驗中，政府撥補是非常重要的因應措施之一，也是社會各界有共識部分。政府在2020年開始從200億元、220億元、300億元，到450億元就在今天撥補，今天特別預算也匡列300億元，所以到現在是1470億元，撥補一定要維持在勞保基金的安全水位，目前勞動部抓在8000億元。

許銘春表示，去年全球金融市場震盪波動，勞保基金虧損500多億元，但她也預告，今年一月「又回來280幾億元，水位現在又回到7800億元。」請勞工朋友安心、放心，勞保年改因牽涉到60萬個投保單位，1000萬名勞工，政府會非常慎重處理，陳揆很明確表示會持續挹注、提高撥補金額。