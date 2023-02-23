憂核二廠除役中火增燃煤補電 盧秀燕：王美花諾不增加

台中市長盧秀燕今北上，再次親自出席行政院會。她會後受訪時指出，她針對核二廠二號機除役，轉以中部德基水庫為主的水力發電，盼中央注意庫容，避免發電為調度好，導致缺水，也希望中火維持現有用煤量，不增加發電，避免進步的空氣品質又被擴大汙染，獲得經濟部長王美花正面回應。

核二廠二號機將於三月中除役，擬由水力發電取代，台中德基水庫更為發電主力。盧秀燕昨先與立委江啟臣至石岡水壩視察水情，今早出席行政院會，再向行政院提及。

盧秀燕說，調度水力發電以台中德基水庫為主，提醒中央注意庫容、中部水源情形，若水情不好，庫容不夠，卻硬要水力發電，可能造成水源放流、浪費，電力夠了卻缺水。

盧秀燕也擔心，若發電不足，可能造成中火燃煤增加，擴大汙染，好不容易中火減煤發電，過去三年，每年減少300萬噸燃煤發電，空氣才可以有所改革進步，若中火繼續擴大燃煤，可能讓好不容易治理進步的空品，再被擴大汙染。

盧秀燕表示，她獲得王美花正面回應，提到她上任前，中火一年燃煤1500萬噸，近兩三年，平均一年燃1200萬噸，電力調度的話，也會維持1200萬噸燃煤，「不會再增加」。

盧秀燕最後提到，感謝王美花部長的承諾，空氣治理不容易，不能繼續用中部人的肺，補足電力差異，也希望經濟部能「說到做到」。