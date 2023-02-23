普發現金將帶動多少經濟效益？國發會回應了

行政院今（23）日通過疫後特別條例特別預算，總預算將編列3,800億，其中普發現金占1,417億。對此，國發會主委龔明鑫指出，普發現金6,000元後也有預估將帶動的經濟效益，預估可推升經濟成長率0.3個百分點。

立法院21日三讀通過疫後特別條例後，行政院也隨即在今天火速通過相關預算案，並且送進立院進行審議，外界最關心的普發現金什麼時候才能拿到，行政院長陳建仁表示，預算案在今天送到立法院審議，不過還是要看立法院的審查進度，是否能夠馬上通過，還是需要經過冷凍期，一切都還是要看立法院的審議進度，若是有冷凍期預估就會在四月份發放。

陳建仁也呼籲立法院朝野黨團，如果都覺得提出去預算是合理合情合法，希望可以趕快審、盡快通過。

至於普發現金可以創造多少效益？龔明鑫說，之前發放五倍券時就有估計，比照起來發現金可能被存下來，在效果上打折扣，預估普發現金後可以推升經濟成長率0.3個百分點，希望多多促進國內消費，效益會更好。