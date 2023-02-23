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勞保年金是否要改革？陳揆今日給出答案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關勞保年金改革議題，行政院長陳建仁今（23）日指出，當初勞保改革在討論時就已經有討論出幾個方向，但目前看來更重要的是政府撥補，勞保的制度還需要更深入的研議，目前政府會持續撥補，把勞保年金的水平維持在8,000億元，讓大家都可以領得到。

陳建仁表示，先前討論勞保年金改革議題時，就已經有過幾個討論方向，延長計算時間的話勞方與資方都還有很多意見，所以目前持續在搜集意見中，至於調高保費也是考量之一，不過這些都還是需要深入的研議。

陳建仁說，以往勞保都沒有政府的撥補，不過經過討論後，保持勞保年金的水平是相當重要的，目前政府也會持續撥補，未來也會持續提高撥補金額。

勞動部長許銘春則表示，國際上來看，勞保撥補是一個相當重要的政策，去年雖然受到全球金融市場波動導致勞保年金虧損了500多億元，不過值得一提的是今年1月有回本，大約賺了280幾億元，未來政府也會持續撥補勞保年金，要讓勞工安心，這點勞動部也會謹慎處理。

勞保年金 陳建仁 勞動部

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