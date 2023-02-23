政院通過疫後特別預算 經費用途細節一次看

行政院今（23）日通過主計總處提報之「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並將送請立法院審議。主計總處強調，雖在預算書中編列舉債2,000億元，不過只要等到審計部決算後就能回沖，並不會增加政府的債務。

主計總處表示，受到烏俄戰爭、美中經濟競爭以及全球性通膨等因素持續影響2022年第四季以來景氣迅速下滑，我國經濟情數面臨嚴峻挑戰，先前蔡總統就指出，為因應今年經濟景氣情勢擬定了四項目標分別為減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能。

行政院也儘速的在今年1月12日提出疫後特別條例，立法院也在2月21日三讀通過。主計總處指出。此次所編列的總預算上限為3,800億元，以特別預算方式編列，所需得經費來源，得以移用以年度稅計賸餘或舉借債務支應。但執行期間上有以前年度的稅計賸餘可移用，應優先支應，不得舉借債物。

主計長朱澤民也強調，這次的預算編列都有按照財政紀律與公務預算編列法，雖然在預算書中有提到舉債2,000億元，不過去年的稅計賸餘是足夠因應的，等到今年七月審計部決算後就能立刻回沖，因此並沒有舉債的疑慮。

根據主計總處公布的預算分配，財政部編列1,417億元，辦理全民共享經濟成果普發現金所需經費；經濟部編列817億元，用於撥補台灣電力股份有限公司、推動產業低碳化與智慧化、辦理中小型事業貸款融資保證、利息補貼及融資診斷諮詢輔導等所需經費。

衛生福利部編列303億元，用於撥補全民健康保險基金、 補助國民年金保險費、辦理關懷弱勢加發生活補助等所需經費；勞動部編列300億元，為穩定勞工保險基金流量， 確保制度穩健運作，撥補基金所需經費。

交通部編列274億元，補助地方政府推動通勤通學公共運輸票證方案及辦理加速擴大吸引國際觀光客等所需經費；農業委員會編列268億元，辦理幸福餐盒供應等農村送暖方案、提升農業水資源永續韌性建設、強化社區農路韌性基礎建設等所需經費。

教育部編列220億元，辦理疫後就學貸款補助方案 所需經費；內政部編列165億元，辦理中產以下自用住宅貸款戶支持方案所需經費；文化部編列23億元，辦理發放藝文消費抵用金及各項藝文振興方案等所需經費；預備金編列13億元，支應本特別預算期間各項工作臨時需要。