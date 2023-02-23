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電價漲不漲？挹注500億 陳建仁：盼電價保持合理價位

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
主計總處今天在行政院會提報「中央政府疫後強化經濟與社會韌性 及全民共享經濟成果特別預算案 」，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦等人出席說明。記者侯俐安／攝影
主計總處今天在行政院會提報「中央政府疫後強化經濟與社會韌性 及全民共享經濟成果特別預算案 」，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦等人出席說明。記者侯俐安／攝影

國內電價無法完全反映成本，電價費率審議會將在3月舉行。針對是否漲電價，行政院長陳建仁表示，過去兩年台電為了穩定物價，在全世界燃料都上升的情況下，讓電價保持合理價位，因此特別挹注台電500億，再加上編列1500億增資，有2000億經費，希望能使電費維持在合理價位。

經濟部3月即將召開電價費率審議會，討論電價調整方案，日前媒體報導今年4月電價漲幅將逾三成，且工商業為首當其衝的調漲對象。

主計總處今天在行政院會提報「中央政府疫後強化經濟與社會韌性 及全民共享經濟成果特別預算案 」，其中經濟部主管編列817億元，撥補台灣電力股份有限公司、 推動產業低碳化與智慧化、辦理中小型事業貸款融資保 證、利息補貼及融資診斷諮詢輔導等所需經費。

陳建仁在今天行政院會後記者會致詞時主動提出，針對各界關心台電電費是否會漲，他說，台電確實在過去兩年為了穩定物價，全世界燃料都在上升的情況下，也讓電價保持在合理價位，台電會有所欠缺，因此這次特別挹注台電資源500億，再加上原本編列1500億增資，有2000億經費，希望這樣的方式可以使電費維持在合理價位，這就是希望能夠穩定民生物價。

行政院副院長鄭文燦表示，3800億特別預算四大目標是「溫暖的照顧、堅韌的復原」，希望在疫後的台灣，可以在復原的道路上走得更平穩，更有力量。

鄭文燦也說，台電挹注500億，另有年度預算1500億挹注，台電虧損比這個大，但可讓油價、電價在合理範圍內，也是希望平穩物價，對疫後復原有幫助。

電價 台電 共享經濟

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