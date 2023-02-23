飯店業缺工3成 雲品盛治仁：加薪也招不滿人力

見到某董事長穿著拖鞋短褲，走到飯店走廊裝飲用水，這景象在雲品飯店已是見怪不怪。雲朗觀光集團總經理盛治仁5年前推出環保新招：取消雲品飯店8樓客房內擺放瓶裝水，改放兩個大玻璃瓶，一瓶裝滿飲用水貼上日期與時間標籤，另一個空瓶讓房客自己去走廊裝水。

減少瓶裝水帶來不便，為了增進房客有好體驗，雲品（2748）斥資裝設了義大利進口氣泡水機，讓住客可以享受好水，試營運2個月，好評聲浪大於抱怨，盛治仁決全面導入集團飯店，讓雲品飯店一年能省下32萬瓶的瓶裝水。

跨入碳權交易 47元入住「負碳排房」

自嘲使客房走廊出現許多「貴客」出房門裝水，盛治仁今年再接再厲推減碳新招：就是透過台泥集團協助碳盤查，算出一年飯店總碳排量，除以房客數量，得出住一晚客房會排放150公斤碳。

接著他到新加坡碳權交易所開戶，買進亞馬遜雨林復育碳權憑證，算出150公斤碳權相當於新台幣47元，故從2022年12月起，鼓勵房客多花47元買碳權支持雨林復育，使客房碳中和，飯店接著願意相對加碼47元買碳權，這樣住客就能入住「負碳排房」並獲得一張種子紙紀念品。

而雲品負碳排住房也參加台泥（1101）「2023 EARTH HELPER減碳永續行動」，成為電動車主與親友減碳獎勵。「做環保既不方便，又不便宜。」盛治仁指出，做環保需要花很多人力，而飯店業最貴的就是人力。

飯店業現在平均缺工3成，放瓶裝水在客房成本最低，但為了減塑，換成兩個玻璃水瓶，其中一個得在客人入住前先裝妥水，貼上日期時間標籤，讓住客知道是剛剛才新鮮裝好的，退房時，玻璃瓶還要洗要晾乾，工作量反而增多。

而飯店業的人力不足，已是產業質變的結果。「兩年疫情期間，太多人流失，這是就業典範的轉移，年輕人想去不受拘束的行業，明天不想上班就不上班，飯店業很辛苦，假日住房率高的時候要拜託不要休假來幫忙。」盛治仁道出服務業人力市場真相，如《富比士》雜誌報導的全球現象：藍領缺工，白領裁員。

「不是錢的問題」不來觀光業 勞工嚮往不受拘束

不過，勞動部認為飯店業缺工是因為低薪。「文華東方飯店房務員加薪到3.7萬元就是最好的例子，還是招不夠人，這已經不是單純錢的問題。」盛治仁認為，加薪確實可以提高就業意願，但不能解決全面問題：勞動力不願意往飯店業去，寧願轉向美食外送。

盛治仁建議勞動部可以限時限量開放外籍勞工，觀察效應，不必一開始就假設會搶走本國勞工機會，「我很在意勞動部的心態，政府有沒有認為現在缺工是問題，有沒有真正想幫觀光業解決問題。」

對他而言，擴大勞動服務人口規模，啟動現在飯店服務人員減壓的良性循環。他解釋，因為觀光業大量人才流失，使繼續在業內的人壓力更大，工作量過多，會讓人更不想留在此行業，造成惡性循環，唯有加人才能創造良性循環。

找缺工解決方案 減少旅行社客源

由於實在缺工，現在飯店也會設定接房上限，避免人力忙不過來，「實在很無奈，現在已經內部研發永續缺工解決方案，不知道是否會成功，所以現在還不能講，期望6～7月可以對外說明。」盛治仁神秘地透露。

「現在集團內員工薪水都在3萬元以上，還加上相關福利待遇」盛治仁表示，由於薪資上漲，原料食材也漲得兇，飯店也一直加值提供更好體驗，都讓住房成本上漲，去年房價也上漲。

交通部觀光局統計去年台灣飯店房價上漲10%，其中日月潭3家觀光飯店價位最高，雲品就是其中一家，平均房價逼近1.5萬元，比2019年8,188元增加83%。

盛治仁解釋，雲品平均房價不是一口氣上漲，而是刻意調整客戶組合，減少旅行社客源的緣故，飯店直接旅客與商務客增多，價位也就拉高，而旅行社過去一度佔雲品3～5成比例，現在已經降至3成以下。

隨港澳自由行開放，盛治仁看好未來住房率會更好，至於減碳方案，他坦言想破頭能想到的都做了，廚餘機也買了，未來只能與地區鄰近機構合作，才能有更多創意行動。