漲不停 今年CPI上修為2.16％

物價漲勢未歇，主計總處原本預測今年消費者物價指數（CPI）年增率百分之一點八六，但昨天發布最新預測，表示雖然國際農工原料價格回穩，但邊境解封帶動跨境旅遊擴增，推升國內相關服務價格，加上外食費與房租漲勢延續，因此上修今年CPI年增率為百分之二點一六，意味通膨尚未結束。

通膨持續，也將影響三月的中央銀行利率決策。央行理事張建一昨說，由於國內外還有電價調漲、政府普發現金，以及俄烏戰爭等重大變數恐助長通膨，央行貨幣政策應聚焦通膨，以此研判，央行確實有升息空間。但也有學者認為，央行關注通膨，也會考慮持續升息恐衝擊景氣，央行應會審慎權衡。

主計總處日前公布的一月CPI年增率百分之三點○四，已是自去年七月以來再次飆破百分之三，官員說主要是蔬菜受去年同月天候平穩低基數影響，加上今年春節連假較去年早，各種旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等加價時程較去年提早，但今年以來包括八方雲集、鹽酥雞，乃至蛋價都漲了，看起來物價漲勢並未停止。至於通膨會不會常態化？朱澤民說，房租是一年一簽，不是每個月增加，因此不會一直漲。他說，去年CPI年增率百分之二點九五，今年百分之二點一六，還是往下趨勢，「但的確仍有物價上漲壓力」。

主計總處昨天更新預測去年CPI為百分之二點九五，較上次預測百分之二點九四微幅上修○點○一個百分點；今年則從百分之一點八六上修為百分之二點一六、上修○點三個百分點。

朱澤民坦言，食物類占CPI權重百分之廿五，國內蔬菜價格也很高，加上外食費權重占百分之十，因勞動成本也喊漲，外食費年增率達到百分之四至五，所以上調今年CPI年增率。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說，從去年下半年起國際原物料走緩，商品價格走低，但國內服務類費用增加很多，無論是薪資增加推升，外食費漲幅，以及旅遊價格都增加。