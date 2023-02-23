今年經濟成長下修 GDP拚保2 CPI衝破2

由於出口不振、民間投資縮手、民間消費也轉弱，主計總處昨（22）日下修今年全年經濟成長率至2.12%，較去年11月預測的2.75%，下修0.63個百分點，今年經濟成長率勉強「保2」，為近八年新低。

不過，反映通膨狀況的消費者物價指數（CPI）增速則「衝破2」；主計總處昨日也上修今年CPI年增率到2.16%。而經濟成長率與通膨，都牽動今年秋天基本工資審議會決定明年基本工資的調整幅度，兩項數據變化各界都動見觀瞻。

繼去年第4季經濟成長率由正轉負，為年減0.41%，主計總處也預估今年第1季仍是負成長，為衰退1.2%。主計長朱澤民表示，預估國內整體景氣第2季有機會轉正，開始「回溫」，今年景氣「外冷內溫」。

受全球景氣疲弱影響，出口、民間投資的全年預測更為負成長，甚至連民間消費增速都下修。其中，出口全年負成長5.84%，預估第4季才有機會轉正，而民間投資更是大幅下修4.17個百分點，全年負成長1.13%。至於民間消費為5.24%，但下修0.24個百分點。

朱澤民表示，主要還是出口受到比較大的衝擊，因為全球貿易量往下，而經濟成長率也跟前幾年的基數有關，且這次的經濟成長率預測值尚未納入特別預算，如果特別預算3,800億元都通過，保守估約可提升經濟成長率0.35至0.45個百分點，也就是今年經濟成長率可到2.5%左右。

朱澤民說明，之所以保守估計，是因為這次是發現金，有些民眾會把錢存起來，有些則會出國旅遊，或是買國外化妝品等商品；因此，他也呼籲，盼民眾拿到現金能在國內消費，放大乘數效果。

出口確實相當不樂觀。根據主計總處預估，今年各季出口表現分別為年減15.43%、年減13.89%、年減2.29%、年增9.76%，亦即要等到第4季才有機會轉為正成長。對此，朱澤民表示，是因去年基期較高，但預估今年商品出口仍可達4,515億美元，仍是滿高的數值。

關於民間投資預估也為負成長，主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，主因是全球經濟前景不確性仍高，企業資本支出轉趨審慎，大廠投資規模大多比去年減少，加上去年墊高基期，因此造成民間投資這次下修比較多。