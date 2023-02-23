央行理事：3月有升息空間

國內通膨高於預期，經濟成長卻持續下滑，對於中央銀行3月是否持續升息，央行理事說法和市場利率反應兩極，顯示央行3月貨幣政策是否持續緊縮，「順了姑意，逆了嫂意」、無法兼顧通貨膨脹與經濟成長，苦陷兩難境地。

主計總處昨（22）日發布最新預測，受外需走弱影響，預測今年經濟成長率為2.12%，也上修今年消費者物價指數（CPI）年增率2.16%。

大型國銀交易室主管分析，觀察近期市場利率走勢，「看不出大家認為央行3月會升息」。舉例而言，央行發行的28天期定存單目前利率0.965%，但2月15日央行標售1年期定存單利率只有1.176%，2月18日標售2年期定存單利率只有1.193%，和28天期定存單只有0.211和0.228個百分點的差距，假設市場認為央行3月會升息半碼，這些長達1、2年的固定收益商品得標利率不可能這麼低。

央行理事張建一昨天表示，主計總處公布最新通膨率高於2%的通膨警戒線，代表央行3月「有升息空間」，至於多少，央行理事們會在開會時討論。

張建一表示，由於國內外還有電價調漲、政府普發現金及俄烏戰爭等可能助長通膨，央行貨幣政策應聚焦通膨，研判央行3月有升息空間。

不過，也有學者認為，台灣出口景氣低迷，今年經濟成長率面臨保「2」危機，且通膨雖高於2%，但趨勢向下，全年有機會維持在2%以下，除了通膨，央行也會關注景氣前景，並審慎權衡。

為對抗輸入性通膨，央行去年四度升息，除3月升息1碼，6、9、12月均各升息半碼，合計升息2.5碼，重貼現率也由歷史低點1.125%，漲至目前的1.75%，上漲0.625個百分點。