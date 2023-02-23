CPI 連二年突破警戒線

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

主計總處昨（22）日上修今年消費者物價指數CPI）年增率到2.16%，不僅較去年11月預測的1.86%上修0.3個百分點，且連二年衝破通膨警戒線2%，主因服務價格推升，加上外食與房租漲勢明顯。

CPI漲勢持續，高通膨是否成為常態，主計長朱澤民表示，2022年CPI年增2.95%，今年預測2.16%，台灣確實有物價上漲壓力，但趨勢已在往下走。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰說明，上修CPI是因全球景氣降溫，終端需求疲弱，供應鏈瓶頸亦漸紓解，有利國際農工原料價格回穩，但邊境解封帶動跨境旅遊擴增，推升國內相關服務價格，加上外食費與房租漲勢延續，導致CPI漲勢擴大。

主計總處表示，此次通膨率預測設定今年OPEC油價每桶82.2美元，較2022年11月預測下調10.1美元。

蔡鈺泰指出，疫後復甦使服務需求大增，包括旅遊、娛樂消費等，加上薪資調升，也對服務價格上漲有影響，整體CPI年增率比當初預測高。朱澤民也說，CPI中的食物類權數今年調整為25.4%，是增加幅度最多類別，不僅國內蔬菜價格比以前高，外食價格上漲率也高，且因勞動成本喊漲，外食費年增率達4%至5%，所以上調今年CPI年增率。不過房租是一年一簽，不是每個月增加，因此不會一直漲。

只是1月CPI年增率3.04%，是去年7月以來再次飆破3%，雖然主計總處表示主要是蔬菜漲幅較大，加上農曆春節提前，各種旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等加價時程較去年早，蛋價也都漲了，看起來物價漲勢並未停止。

先前主計總處預估，因為去年農曆春節在2月，在基期較高下，2月CPI年增率一定會回到3%以下。

CPI 外食 消費者物價指數

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