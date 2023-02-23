基本工資上調／工商團體：擋也擋不住

明年基本工資調幅3%起跳，產業界代表表示，今年挑戰多，景氣動向不明，企業要先活下來。也有業界人士說，這是蔡政府的政策，擋也擋不住，就算延後討論，最後都一定要調的，「業界說什麼也沒用」。

工總常務理事何語第一個反應是：「能不能活那麼久？」因為景氣變化很大，還不知道能不能調3%，要下半年才能討論。

商總理事長許舒博表示，調升基本工資是蔡政府的政策，「擋也擋不了，也不想去擋」，只是調幅要考慮受困產業處境，因為最後還是要產業能生存下去，勞工才有保障。基本工資調升，最後也是資方負擔比較大責任，雇主負擔遠比政府高多了。

許舒博表示，每次基本工資調幅，勞動部都已有定見，不要讓勞資雙方在每年基本工資審議會上吵架、對立，勞團說資方「沒良心」更令人不服。他建議，勞動部先分別與勞資雙方會談，了解雙方意見後，勞動部依其定見取勞資雙方折衷點，直接在審議會拋出調幅，「反正最後也是勞動部拍板」。

一位業界人士表示，產業界現面臨很多挑戰，如勞保費率今年才剛調升，年底健保費率還不確定是否調升，至於水、電，電價調漲、開徵耗水費都是企業承受，還有碳排挑戰；至於景氣動向也不明朗，要先看庫存消化情況。