明年基本工資調幅 衝3%

今年經濟成長趨緩，但通膨吃掉薪資，為照顧邊際勞工民生，蔡政府仍會持續調升基本工資。權衡各方情勢，預期明年基本工資調幅3%起跳；若今年下半年製造業景氣回溫或通膨持續走高，更有可能拉高基本工資調幅。

主計總處昨（22）日下修2023年全年經濟成長率預測值至2.12%，消費者物價指數（CPI）年增率上修至2.16%，仍突破2%警戒線；依照勞動部基本工資審議長年默契，亦即足額反映CPI調幅，經濟成長率勞資共享原則，今年第3季討論明年基本工資調幅將達3.22%。

今年起基本工資月薪已調升至26,400元，時薪調升至176元，若明年調升3.22%，月薪有望調升至約27,250元，時薪有望來到182元。

然而，明年基本工資調幅只有3.22%？相關人士表示，明年基本工資確定會調升，且可能高於3.22%，主要是下半年傳產及半導體景氣有機會回溫，屆時氛圍會不一樣。此外，今年通膨仍有可能持續走高，景氣和通膨都會推升基本工資調幅。

「今年也是選舉年」，相關人士觀察，在野黨一直針對蔡總統3萬元夢想數字窮追猛打，當時蔡總統講的是青年起薪3萬元，並不是基本工資3萬元，但在選舉政治壓力下，都會對基本工資調升形成壓力，亦即被迫拉高調幅。

行政院長陳建仁昨日出席勞動部喬遷典禮致詞表示，蔡總統曾說過：「台灣因為勞工而偉大，照顧好勞工，幾乎就是照顧好整個台灣。」，因此，政府已連續七年調漲基本工資，月薪總調幅近32%，時薪總調幅近47%。蔡總統也一再交待他，要照顧好勞工。

今年是蔡總統任期最後一年，各界都預期，基本工資會連八調，只是調幅多少的問題。國發會主委龔明鑫日前受訪表示，基本工資調升是由勞動部基本工資審議委員會決定，從政策角度看，「基本工資應每年都調漲」，且調幅基本上都會比物價漲幅高。他說，蔡總統上任後堅持基本工資每年調漲，即便面對經濟最惡劣情況也調了，尤其近兩年調幅很高，甚至超過5%，不但照顧基層勞工，也是全民共享經濟成果。