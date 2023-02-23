國保保費 政府補助一半

行政院長陳建仁昨（22）日宣布，國保民眾自負保費，政府將給付一半。

衛福部表示，自今年4月起至年底，補助一半國保保費約593元，預計包括家庭主婦、學生、沒有工作勞工約268萬人受惠，政府負擔至少70億元。

陳建仁昨日出席勞動部喬遷典禮受訪時，作上述宣布。他在致詞時，也提及政府對勞保撥補，他說，政府特別關心勞保，從2020年起連續補貼勞保，今年再加上疫後特別條例，合計共挹注1,470億元，他並強調「勞保一定是世世代代都領得到」。

陳建仁表示，疫後特別條例中，將編300億元撥補勞保，加上今年總預算編列450億元，今年共撥補勞保750億元；從2020年開始，連三年共撥補勞保720億元的補貼，前後一共補貼1,470億元至勞保。

國保自今年1月起，國保費率調升至10%，月投保薪資調升至19,740元，費率及月投保薪資雙漲情況，若是一般國保被保險人，政府保費負擔四成、自己負擔六成情況下，從今年起國保被保險每人每月要繳保費為1,186元。

衛福部社會保險司長商東福表示，為了照顧弱勢，疫後特別條例，也提出對國保保費補助，政府補助一半，就是補助593元。

商東福表示，目前國保被保險人約有283萬人，扣除掉目前政府全額補助保費的低收入、重度身障者約15萬人，受惠人數約268萬人。其中，84%、約238萬人為一般國保被保險人，自今年起每月自己要負擔保費調升為1,186元，政府將再補助一半593元，補助期限為自今年4月至年底。

他表示，自今年4月起，對於一般國保被保險人，開出去的繳費單就是593元，估計國保會按期繳費的人數約一半，政府總計負擔約70億元。他也說，希望藉此提高國保保費繳費意願。

陳建仁昨日受訪表示，國保保戶的自付額部分，政府幫忙給付50%，可以嘉惠所有國保保戶。