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政院明擬通過特別預算 加強韌性經濟方案提高至1400億元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院21日三讀通過攸關全民普發現金的疫後特別條例，行政院明（22）日將通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，按照目前規劃，預計將由行政院長陳建仁、副院長鄭文燦親自主持會後記者會。

攸關普發現金的特別條例21日已在立法院進行表決及三讀。條例內容明定特別預算經費上限為3,800億元，適用項目除了普發現金預計將用到1,400億元預算，1,000億元將用於挹注全民健康保險基金（200億元）、勞工保險基金(300億元)及台電(500億元)，另外剩餘的1,000億元則是用在「加強韌性經濟方案」，也就是房貸族補貼、租屋族補貼、減輕就學貸款、振興藝文產業、擴大公共運輸補貼、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、推動產業及中小企業升級轉型、加速擴大吸引國際觀光客、強化農業基礎設施等適用項目。

不過據了解，原本規劃3,800億元中有400億元將會預留下來因應不時之需，但經過各部會規劃盤點過後，在加強韌性經濟方案中所需預算需要增加，因此這400億元將會用在這部分，因此加強韌性經濟方案總預算增至1,400億元。

在交通月票及加速擴大吸引國際觀光客，交通部可分配約280億元；經濟部推動中小企業升級轉型爭取250億元；內政部中低薪房貸補貼約165億元；教育部補助兩類學貸青年償還1年本息則約要200億元，衛福部推出國保自付額給付一半則約70億元。

共享經濟 行政院 鄭文燦 陳建仁

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