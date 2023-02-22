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博晟自體軟骨修補系統進軍百家醫院 下半年拚海外市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

博晟生醫（6733）今（22）日表示，公司開發一次性自體軟骨修補系統「愛膝康」（RevoCart），去年下半年開始由代理轉為直銷後，終端售價大減並帶動市場接受度增加，今年國內醫療機構採用家數將大幅成長，目標由28家成長至100家；另外自下半年起，博晟的「愛膝康」也有機會進入越南、馬來西亞及中國海南醫療特區市場。

博晟生醫為晟德轉投資的複合性再生骨科醫材研發廠，主力產品「愛膝康」為一次性自體軟骨修補系統，可自關節非荷力區取微量軟骨，切碎後以酵素活化，裝入特製載體後植入關節，使軟骨細胞再生，不需要二次手術。這項產品2020年已取得台灣三類醫材藥證，目前也正準備美國市場的臨床文件。

博晟生醫表示，「愛膝康」過去在台灣原本交由代理商銷售，去年下半年起公司將銷售權收回，並因此帶動終端售價由40萬降至25萬，市場接受度大增，原本有28家醫療機構實行過手術，今年將新增合作醫院達到100家。在海外市場布局上，博晟的「愛膝康」正在申請越南、馬來西亞及海南醫療特區，目標今年下半年取得三地的銷售許可證，並自明年起為帶動更大的業績成長。

此外，博晟生醫開發的抗生素「米諾環素」（Minocycline），2020年第4季獲准上市，適應症為對抗多重抗藥性的細菌，今年這項產品將開始納入台灣健保，一旦核准可帶動該項產品業績年增5倍。整體而言，博晟今年業績有機會較去年成長3倍， 達到5,000萬元以上；在獲利表現上，由於目前仍有產品在持續發展，博晟最快明年下半年出現單季獲利。

手術 醫材

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