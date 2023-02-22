朱澤民：發現金條例通過 可增加GDP約0.35至0.45%

對於特別條例通過發現金是否有助提高今年經濟成長率？主計長朱澤民今天表示，如果特別預算3800億都通過，保守估約可提升經濟成長率0.35-0.45個百分點，也就是今年經濟成長率可到2.5%左右。他說，保守估計原因是，此次是發現金，因此有些民眾會把錢存起來，有些則會出國，或是買國外化妝品商品，他希望大家拿到現金能在國內消費，加大乘數效果。

朱澤民表示，3800億元特別預算中，除了發現金外，有很多是移轉性支出，主要是想幫助國人減少負擔，例如1400億元是發現金，勞保與台電補助大概800億，還有補貼健保，避免調高國人健保費率，並加發中低收入戶補助金，還有讓學貸族不必還那麼多錢，加上對房貸族補貼，若減少這些費用，間接都可增加現金可支配所得，對增加消費有幫助。

他說，特別預算絕大部分支出會是今年，只有少數像改善經濟韌性會用到明年，因此預估可對今年經濟成長率提升約0.35-0.45個百分點，這些是今年會發生的。

媒體詢問如果原本預估今年經濟成長率是2.12%，加上0.35-0.45個百分點，是否可到2.5%，朱澤民表示接近這個數字，但是因為特別預算還未送，未來也要看立院通過的預算，因此沒有計入此次經濟預測。

他說，以我國全年GDP約23兆估計，0.35%增加不到一千億，所以0.35-0.45個百點是比較保守估計。