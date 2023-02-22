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1月失業率3.50%「連五個月下降」 續創22年最低紀錄

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天發布1月失業率為3.50%，創22年最低紀錄，圖為勞工示意圖。圖／聯合報系資料照片
主計總處今天發布1月失業率為3.50%，創22年最低紀錄，圖為勞工示意圖。圖／聯合報系資料照片

主計總處今天發布1月失業率為3.50%，較去年12月下降0.02個百分點，創22年最低紀錄，也是連續五個月下降。季調後失業率為3.60%，則與上月持平。主計總處表示，一月失業情勢因為春節效應活絡就業市場，呈現穩定狀態，但二月因為過年後有轉職潮及臨時性工作減少，一般會季節性上升。

1月就業人數為1,147萬1千人，較上月增加2萬人、0.17%，其中服務業部門及工業部門分別增加1萬9千人及2千人、0.29%及0.05%，農業部門則減少2千人、0.39%；與上年同月比較，計減少3千人、0.03%。

1月失業人數為41萬6千人，較上月減少2千人，主因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少3千人，因對原有工作不滿意而失業者則增加2千人；與上年同月比較，失業人數減少1萬4千人。至於因為經濟因素（包含業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致周工時未達35小時者16萬2千人，較上月減少減少3萬人，較上年同月也減少3萬4千人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，失業率從去年九月已經連續五個月下降，上述相關指標可以看到失業情勢呈現穩定狀態。一月因為調查資料標準周是1月8日-14日，時間在春節前兩周，以往過年前會年節效應，相關商業活動活絡，帶動用人需求，田此失業情勢都會下降。

不過她，二月因為春節過年後都會有轉職潮及臨時性工作減少，一般會季節性上升。若以108-110年為例，失業率約會上升0.04-0.08個百分點。

至於近期全球景氣降溫，我國出口動能下降，陳惠欣表示，去年12月受僱人員加班工時已經受影響，後續會持續關注經濟情勢對動市場影響。

按年齡層觀察，一月15至19歲者失業率9.04%，20至24歲者11.39%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25至29歲者失業率為6.25%，30至34歲者降至3.74%。

失業率 春節 職場 景氣

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