中油取得澳洲Dorado油田及鄰近探勘礦區10%工作權益

中油宣布，昨（21）日以全資子公司OPIC Australia名義與澳洲Carnarvon簽署「澳洲西北海域Dorado油田及鄰近探勘礦區買賣契約」，取得Dorado油田(WA-64-L生產礦區)及其鄰近WA-435-P、WA-436-P、WA-437-P和WA-438-P四個探勘礦區各10%工作權益，全案尚待澳洲政府核准後生效。

中油表示，Dorado油田位於澳洲西北海域Roebuck石油盆地，離岸約110公里、水深約95公尺，2018年鑽探發現原油，經佐證證實蘊藏量規模後，於2022年獲頒為WA-64-L生產礦區。目前油田開發計畫及前端工程設計均已完成，相關細部工程、採購及建設由礦區經營人澳洲能源公司Santos積極籌備中，預估今年第四季完成最終投資決策(FID)。

依照開發計畫，Dorado油田將於2027年投產，尖峰生產階段油田每日可產原油8萬桶。組合取得鄰近四個探勘礦區同樣深具油氣潛能，將持續進行探勘佐證計畫，增加礦區經濟效益。

中油指出，Carnarvon為澳洲證交所上市公司，長期深耕澳洲西北海域油氣探勘，中油完成交割取得本案10%工作權益後，Carnarvon所擁有Dorado油田及鄰近探勘礦區的工作權益降為10~20%，其餘70~80%則為礦區經營人Santos所持有。