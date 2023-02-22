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建議增設天然氣接收站 大林燃氣機組更新改建環評通過

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台電達2027年供電穩定，提出大林電廠新設2燃氣機組。圖為大林電廠一、二號機燃煤機組煤炭儲存槽。聯合報系資料照
台電達2027年供電穩定，提出大林電廠新設2燃氣機組。圖為大林電廠一、二號機燃煤機組煤炭儲存槽。聯合報系資料照

台電達2027年供電穩定，提出大林電廠新設2燃氣機組，針對環委於第2次環評初審會中的要求，台電今表示，新增植栽減碳效益每年將達32.27公噸二氧化碳當量，另確認技術可行性及設備商業化後，將於電廠進行混氫／混氨或CCUS等相關減碳新技術試驗。環評大會認為環說書足以提供審查資料，決議予以通過。

環保署今召開「大林發電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書」環評大會，本計畫用地位於大林發電廠廠區內，利用既舊有3、4機拆除後空地及廠內剩餘空間，總面積約14公頃。台電規畫設置2部合計裝置容量140萬瓩以下單軸式1配1燃氣複循環機組及其他相關附屬設施，包含氣渦輪發電機、汽輪發電機、熱回收鍋爐、煙囪、冷凝水槽、變壓器區等主發電設施。

針對環委上次會中所提要求，台電指出，本計畫綠地範圍將新植389株喬木（不含移植喬木111株），搭配種植5000株灌木；另於紅毛港文化園區內植栽喬木150株，以及輔助高雄市政府需求於南星路、林園區等周邊種植至少1000株喬、灌木。上述新增植栽的減碳效益（總固碳當量）合計約每年達32.27公噸二氧化碳當量。

台電表示，配合國家能源政策增設燃氣機組，有助於降低國家電力排碳係數、降低高雄市用電碳排放、加速高雄市達成淨零城市管理自治條例（草案）的2030及2050年減碳規畫；另也將持續關注前瞻淨零技術發展，於確認技術可行性及設備商業化後，適時引進並於大林電廠進行混氫／混氨或CCUS等相關減碳新技術試驗。

針對前瞻淨零技術的碳捕捉封存（CCS）與混氫／混氨規畫，台電說明，目前正逐步進行火力機組CCS試驗工作，預計2035年前完成電廠碳捕集與封存整合示範驗證工作，相關時程將配合國家能源政策滾動檢討。

混氫／混氨部分，將投入「混燒氫(燃氣機組)與氨（燃煤機組）」，陸續與外界簽署合作備忘錄，逐步導入混燒技術，目標為2025年達成興達電廠燃氣複循環機組混燒混氫5%發電示範，以及2028至2030年間林口電廠燃煤超超臨界機組應可達成混氨5%發電示範驗證。

環委表示，雖不太支持有這麼大量的天然氣機組改建，但事關國家能源政策，建議台電在高雄港有自己的天然氣接收站，就近大林電廠，掌握能源穩定性；環委表示，台電在台中港也有設立天然氣接收站，因此在高雄港設置困難度不是那麼大，請台電慎重考慮。

台電回覆，目前中油公司進口天然氣約80%都是給台電使用，若台電要自己設立接收站，會是比較大的議題，天然氣接收站要如何搭配比較有效率，會再做整體檢討。

環保署表示，若新增天然氣接收站會是另一個環評項目，因此會中將環委呼籲台電增設天然氣接收站的意見列入建議討論事項，供台電參考；經閉門會議後確認本案補充修正後通過。

台電 環評 環保署

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