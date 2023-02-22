立陶宛經創部次長澤麥提斯率30家企業訪台
國發會主委龔明鑫昨（21）日接見立陶宛經創部次長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）、及首任駐台代表盧思融(Paulius Lukauskas)等一行4人。
龔明鑫表示，歡迎澤麥提斯次長再次到訪台灣，去(111)年9月澤麥提斯次長首次訪台，不到半年又再次率約30家企業訪台，展現雙方堅定的友誼，雙邊合作將持續發展擴大。
龔明鑫進一步指出，目前台立已在半導體、雷射等面向展開合作，在太空領域亦具合作潛力，隨著邊境逐漸開放，期盼能合作推動觀光。中東歐投資及融資基金與立陶宛合作部分，已各通過2案，後續將在中東歐地區持續發掘更多合作機會，促成更多台立新創及經貿實質互動。
澤麥提斯次長表示，台灣與立陶宛自2021年來開始深化合作，至2023年已逐漸有成果。期盼雙邊關係能持續發展，一年比一年更好。
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