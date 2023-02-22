宏大拉鍊楊梅新廠今動土 預計明年Q3完工投產

配合政府深耕台灣政策，上櫃公司宏大拉鍊（8932）於資近七億，於楊梅購置土地建置新產線廠房，今（22）日舉辦動土典禮。宏大董事長鍾富瑋表示，新廠房約4,000坪，預計可提供300個就業機會，明年第3季前可完工投產；且在新產線提升效率下，估可增加約百分之五的毛利，為公司營運注入強心針。

鍾富瑋在動土典禮上表示，宏大拉鍊是台灣唯一上市櫃的拉鍊公司，過去幾年都因為產業龍頭YKK的經濟規模競爭，以及大陸新興拉鍊廠的崛起，公司業績持續萎縮、營運績效不佳。

在3年前更換新團隊後，開始轉向多角化經營，並建置新的廠房產線，徹底改變過去舊廠房生產與產線效率不彰的問題，預計可增加約百分之五左右的毛利，在目前台灣傳統產業競爭力下降的情況下，為公司注入一劑強心針。

宏大目前在台灣龍潭跟大陸昆山各設有一個拉鍊廠，台灣廠於民國67年設立，後續逐步擴建，但因為無法整體規劃，以至於產線效率不彰，並造成公司持續虧損。為徹底解決效能不足的問題，在楊梅購地建置新廠房，今日動土後，預計明年第3季完工投產。

今日宏大楊梅新廠動土典禮上，除有前後任桃園市長派任的代表外，久未出現在大眾目光的前證交所董事長吳乃仁、立委魯明哲、鄭正鈐、張育美，前立委黃適卓，經濟部投審會台灣所執行長張銘彬、桃園市政府經發局副局長熊勇智，工策局執行長杜紫軍，以及多位桃園市議員和多位商界領袖與上市櫃董事長及總經理都應邀出席典禮。