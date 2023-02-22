整理包／全民普發6000元三讀通過！最快4月落袋 這管道讓錢秒入手

立法院昨（21）日三讀通過攸關全民普發6,000元現金的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，行政院將在本周四（23日）依特別條例提出特別預算案，送請立法院審議。民進黨黨團幹事長鄭運鵬透露，最快4月10日當周院會通過特別預算案，4月中就能普發現金6,000元。為什麼人民會有6,000元大紅包可以領？領取資格與限制是什麼？領取管道有哪些？就讓聯合新聞網一篇告訴你，其中「這樣做」可以讓這筆紅包錢用最快的速度入手！

政府去（2022）年超徵稅收4,500億元，行政院決議在扣除地方政府稅收700億元後，在可運用的3,800億元額度內，從三面向、四部曲規畫，把1,000億元用來彌補勞健保缺口與電價因應，另1,000億元用來強韌經濟協助弱勢產業，剩餘的1,800億元要預留以備不時之需和用來全民共享。蔡英文總統也親自在臉書上宣布，1,800億元將保留一定額度，之後發現金給全民。

所得稅中來自企業的營利事業所得稅貢獻比58%最大，個人交稅貢獻42%次之。若撇開稅金收入，政府其他收入還有罰金、規費、財產收入、國營單位收入等等，但占比都不高。若拆分「所得稅」組成，可以發現「營利事業所得稅」是最大宗，再來是「個人綜合所得稅」，換言之，這次政府超收的收入來源中，這兩部分貢獻的稅金最關鍵。

根據財政部資料顯示，2022年繳稅企業大戶前三名，第一名為護國神山台積電（2330）以550億元榮任，而航運三雄的陽明海運以270億元居次，鴻海以逾200億元排名第三。

鄭運鵬在昨（21）日法案三讀通過後表示，先前朝野協商已決定3月3日邀請行政院長陳建仁報告特別預算案，預計3月6日當周能付委審查。鄭運鵬也說，若計算一個月協商冷凍期，預計4月10日當周立法院就能處理特別預算案，相信在4月中就能普發現金6,000元。

只要你是具備中華民國國籍的公民，不論年紀，都符合領取資格。由於《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》及特別預算的施行時間，將自公布日起施行至2025年12月31日止，因此普發現金領取的年齡也放寬到施行截止日，也就是說2025年12月31日之前出生的新生兒，都有機會領到6,000元。

行政院上月12日曾宣布，符合一定條件的外籍人士也能領6,000元，政策將比照五倍券辦理，包括以下8種：

1. 取得台灣居留許可的無戶籍國民 2. 取得台灣依親居留、長期居留許可的大陸人民 3. 外國人為國內現有戶籍國民的配偶，取得居留許可者 4. 港澳居民為台灣人民的配偶，取得居留許可者 5. 港澳居民取得定居許可，尚未設戶籍者 6. 取得我國永久居留許可的外國人 7. 外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止者 8. 依入出國及移民法第27條第1項第1款及第2款規定，可在我國居留的外國人、且已依駐台外交機構人員及其眷屬身分證明發給要點規定，領有有效身分證明者

數位部提到，普發現金的方式目前規劃出3種管道，分別是線上申請直接入帳、ATM領取現鈔以及郵局臨櫃申辦。

※線上申請直接匯入戶頭

政府正在規劃能夠透過手機、平板、電腦等載具，讓民眾可以上網登入健保卡號、金融機構帳戶等個人資料，直接將6,000元匯入戶頭。

※持金融卡至ATM領現金

民眾可持金融卡至實體ATM領取現金，讓鈔票直接入手。

據金管會透露，在銀行ATM領現金部分，除台銀、土銀、合庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台企銀等8家公股行庫外，還有國泰世華銀、中信銀、台新銀、中華郵政也納入，提供2萬4922台ATM提供領現，民眾將可於全台76.5%的ATM領取，數量十分充裕，以防民眾大量湧入進行提領，導致系統當機。

中華郵政公司表示，該公司在全台有3198台ATM，已完成系統設定，將依主管機關規畫時程進行測試，未來民眾只要插入金融卡輸入身分證號碼和健保卡號即可領取。

※郵局臨櫃領現金

針對不熟悉網路操作的民眾，屆時可持相關證件，前往郵局臨櫃申辦領取6,000元。

除了上述三種方式，數位部目前也正在討論對於弱勢或特殊族群新增發放管道，規劃不用先登記即可直接將6,000元入帳。另外，對於全台唯一沒有ATM與郵局的台東縣金峰鄉，行政院目前也在研議造冊發放的可行性。