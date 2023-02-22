央行常務理事 財長莊翠雲入列
總統府今（22）日發布最新人事令，特派財政部長莊翠雲為中央銀行理事會當然理事並為常務理事。
根據今日最新發布的總統令，央行理事會原當然理事並為常務理事蘇建榮因本職異動，應予免職，特派莊翠雲為央行理事會當然理事並為常務理事。
根據中央銀行法第5條規定：央行設理事會，置理事11人至15人，由行政院報請總統派充之，並指定其中5人至7人為常務理事，組織常務理事會。前項理事，除央行總裁、財政部長及經濟部長為當然理事，並為常務理事外，應有實際經營農業、工商業及銀行業者至少各1人。除當然理事外，理事任期為5年，期滿得續派連任。
目前央行理事會成員包括：理事會主席楊金龍、常務理事莊翠雲、王美花、嚴宗大、陳南光、雷仲達；理事為陳吉仲、陳昭義、洪福聲、李怡庭、林金龍、陳思寬、黃朝熙、張建一與陳旭昇。央行第20屆理事會任期至2025年1月26日止。
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