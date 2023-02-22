央行常務理事 財長莊翠雲入列

2月17日，美元回升到六個禮拜來的新高，追蹤美元對六種主要貨幣走勢的DXY跟著勁揚，年初以來的美元貶勢一筆勾銷，大部分人歸咎通貨膨脹壓力揮之不去、勞動市場依舊緊繃，最重要的是交易市場大舉押注聯準會（Fed）將持續提高利率。 但奇怪的是，自去年秋季以來，投資人愈來愈相信通貨膨脹這個全球最煩人的現象終將離去。 許多人認為全球央行最慢會在2023年底前開始降息，這將有助於全球主要經濟體，尤其是美國避免進一步的經濟衰退。 投資人歡欣鼓舞的重新定價股票，他們認為企業的獲利會因此而健康增長，資金成本也會跟著下降。

2023-02-22 08:00