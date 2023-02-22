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各校薪資排行榜出爐 工程學群起薪3.4萬元領跑

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
104人力銀行今（22）日公布最新調查顯示， 觀察近五年大學畢業生，近10萬筆第一份正職工作月薪發現，三大學群中，工程學群起薪中位數3.4萬元領跑，比商管、社會人文學群多4,000元。且工程學群由國立大學霸佔領先榜，商管學群台科、北科竄起起薪超越傳統私校，社會人文理工學校跨域薪水超車單一人文社科學校。各校之中，台大、政大、成大、陽明交大、清大、中央大學各在三學群中擠進榜首群。 圖／104人力銀行提供
104人力銀行今（22）日公布最新調查顯示， 觀察近五年大學畢業生，近10萬筆第一份正職工作月薪發現，三大學群中，工程學群起薪中位數3.4萬元領跑，比商管、社會人文學群多4,000元。且工程學群由國立大學霸佔領先榜，商管學群台科、北科竄起起薪超越傳統私校，社會人文理工學校跨域薪水超車單一人文社科學校。各校之中，台大、政大、成大、陽明交大、清大、中央大學各在三學群中擠進榜首群。 圖／104人力銀行提供

104人力銀行今（22）日公布最新調查顯示， 觀察近五年大學畢業生，近10萬筆第一份正職工作月薪發現，三大學群中，工程學群起薪中位數3.4萬元領跑，比商管、社會人文學群多4,000元。

且工程學群由國立大學霸佔領先榜，商管學群台科、北科竄起起薪超越傳統私校，社會人文理工學校跨域薪水超車單一人文社科學校。各校之中，台大、政大、成大、陽明交大、清大、中央大學各在三學群中擠進榜首群。

104人力銀行職涯教育長王榮春分析，工程學群起薪中位數3.4萬元，與商管、社會人文學群3萬元相比，起薪中位數多4,000元，若工程學群薪資PR90，起薪可達4.6萬元，超越2022年平均月薪4.4萬元。反映出工程學群即使對應科技產業面臨景氣向下，但專業含金量高，只要是人才，企業仍願開出優渥價碼爭搶新鮮人。

觀察各學群各校起薪，王榮春指出，工程學群起薪比PR50多3,000元以上的學校，均為國立大學或國立技職，與私立大學起薪差距可達6,000元以上；商管學群台科大、北科大起薪比PR50多6,000元，超越東吳、元智等傳統私校；社會人文學群，起薪比PR50多4,000元以上，出現陽明交大、清大、成大、台大、中央大學、政大，其中，傳統理工學校結合人文優勢，起薪超車單一人文社科學校。

觀察各學群的榜首群，常勝軍為台大、政大、陽明交大、清大、成大，其中，台大與中央大學三學群均擠進榜首群，在工程、商管學群起薪比PR50多8,000元，社會人文學群則多5,000元。

中央大學副校長許秉瑜表示，根據2021年中央大學進行的雇主調查，雇主對中大校友整體表現的滿意度達90%以上，中大畢業生工作特質表現以「專業知識與技能」、「工作責任及紀律」、「資訊科技應用」、「主動學習能力」、「團隊合作能力」為優勢。

圖為台大校園示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
圖為台大校園示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

中央大學 台大

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